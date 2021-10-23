طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب أي نقطة زيت بسرعة فائقة

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب نقطة زيت من الطرق التي يفضلها الجميع، وذلك بسبب شعور الناس الذين يعانون من الأمراض القلبية وغيرها بالطمأنينة لهذه الطريقة حتى لا يؤثر الزيت على صحتهم، لأن يشتهر الزيت بأخطاره المتعددة التي تؤثر بالسلب على معظم الناس وخاصة الزيت الذي تعدد استخدامه واحترق، وكما تحدثنا كثيراً من قبل عن تعدد نوع الحشوات التي يمكن وضعها بداخلها حيث يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الجبنة أو المكسرات وغيرهم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة وطريقة إعدادها ببساطة فائقة.مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة
تعد مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة من المكونات البسيطة التي تتوفر في جميع الأماكن والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كالتالي:
- علبة من السمبوسك.
- كيلو من البطاطس.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع كوب من اللبن.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الموتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تختلف طريقة عمل السمبوسك من طريقة إلى حيث تختلف في نوعية الحشوة الموجودة بداخلها واليوم سوف نتعرف على طريقة عملها بالبطاطس والجبنة وهي كما يلي:
- نضع إناء به ماء على النار ونضع فيه البطاطس حتى يتم سلقها وتصبح ناعمة.
- نقوم بهرس البطاطس جيداً ونضيف عليها الفلفل الأسود والملح والثوم المهروس.
- ثم اللبن والزبدة والجبنة الكريمي والجبنة الموتزاريلا، ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بفرد قطعة من السمبوسك ونضع بها جزء من الحشوة على الطرف ثم نغلقها على شكل مثلث، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت جيداً قبل أن نضع العجين حتى لا تشرب أي نقطة زيت.
- ثم نضع العجين ونقلبه على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي أو يمكن استخدام المقلاة الهوائية.
- نخرج السمبوسة من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ حتى تمتص أي نقطة زيت موجودة بها.
الوسوم
طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب نقطة زيت من الطرق التي يفضلها الجميع، وذلك بسبب شعور الناس الذين يعانون من الأمراض القلبية وغيرها بالطمأنينة لهذه الطريقة حتى لا يؤثر الزيت على صحتهم، لأن يشتهر الزيت بأخطاره المتعددة التي تؤثر بالسلب على معظم الناس وخاصة الزيت الذي تعدد استخدامه واحترق، وكما تحدثنا كثيراً من قبل عن تعدد نوع الحشوات التي يمكن وضعها بداخلها حيث يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الجبنة أو المكسرات وغيرهم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة وطريقة إعدادها ببساطة فائقة.مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة
تعد مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة من المكونات البسيطة التي تتوفر في جميع الأماكن والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كالتالي:
- علبة من السمبوسك.
- كيلو من البطاطس.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع كوب من اللبن.
- ٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الموتزاريلا.
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- ٢ كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
تختلف طريقة عمل السمبوسك من طريقة إلى حيث تختلف في نوعية الحشوة الموجودة بداخلها واليوم سوف نتعرف على طريقة عملها بالبطاطس والجبنة وهي كما يلي:
- نضع إناء به ماء على النار ونضع فيه البطاطس حتى يتم سلقها وتصبح ناعمة.
- نقوم بهرس البطاطس جيداً ونضيف عليها الفلفل الأسود والملح والثوم المهروس.
- ثم اللبن والزبدة والجبنة الكريمي والجبنة الموتزاريلا، ونقلبهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بفرد قطعة من السمبوسك ونضع بها جزء من الحشوة على الطرف ثم نغلقها على شكل مثلث، ونكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت جيداً قبل أن نضع العجين حتى لا تشرب أي نقطة زيت.
- ثم نضع العجين ونقلبه على الجانبين حتى يأخذ اللون الذهبي أو يمكن استخدام المقلاة الهوائية.
- نخرج السمبوسة من الزيت ونضعها على مناديل المطبخ حتى تمتص أي نقطة زيت موجودة بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب أي نقطة زيت بسرعة فائقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.