طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب أي نقطة زيت بسرعة فائقة

طريقة عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة بدون أن تشرب نقطة زيت من الطرق التي يفضلها الجميع، وذلك بسبب شعور الناس الذين يعانون من الأمراض القلبية وغيرها بالطمأنينة لهذه الطريقة حتى لا يؤثر الزيت على صحتهم، لأن يشتهر الزيت بأخطاره المتعددة التي تؤثر بالسلب على معظم الناس وخاصة الزيت الذي تعدد استخدامه واحترق، وكما تحدثنا كثيراً من قبل عن تعدد نوع الحشوات التي يمكن وضعها بداخلها حيث يمكن عملها باللحمة المفرومة أو الدجاج أو الجبنة أو المكسرات وغيرهم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع على مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة وطريقة إعدادها ببساطة فائقة.

مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة

تعد مكونات عمل سمبوسة البطاطس بالجبنة من المكونات البسيطة التي تتوفر في جميع الأماكن والآن سوف نتعرف على هذه المكونات وهي كالتالي:

علبة من السمبوسك.

كيلو من البطاطس.

٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من اللبن.

٣ ملاعق كبيرة من الجبنة الموتزاريلا.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة عمل السمبوسك من طريقة إلى حيث تختلف في نوعية الحشوة الموجودة بداخلها واليوم سوف نتعرف على طريقة عملها بالبطاطس والجبنة وهي كما يلي: