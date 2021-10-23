من المعروف عند تناول أي وجبة يعد وجود طبق السلطة شئ رئيسي على الطاولة فبالإضافة إلى الفوائد العديد لجميع أنواع السلطات المختلفة فإنها تعد فاتح للشهية لدي الكثيرين وتعد سلطة الكول سلو أحد أنواع أطباق السلطة التي تقدم في المطاعم مع عدد من الوجبات منها وجبة الدجاج المقلي المقرمش ومع بعض المشويات وغيرها ولا يختلف الكثيرين على حلاوة مذاق سلطة الكول سلو وهي سلطة بسيطة في مكوناتها وسهلة التحضير ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير سلطة الكول سلو في المنزل مثل التي نتناولها في المطاعم بأقل التكاليف.

حضري سلطة الكول سلو في المنزل مثل المقدمة في المطاعم في دقائق

تعد سلطة الكول سلو من أنواع السلطات المفيدة والصحية جداً للجسم حيث تحتوي مكوناتها على العديد من العناصر الغذائية المهمة للكبار والصغار فإذا ما كنتي تبحثين عن أنواع أكلات مفيدة لعائلتك يتوجب عليكي تقديم سلطة الكول سلو مع الوجبات والآن سوف نطلعك على طريقة سهلة وسريعة ستجعلك تقبلين على عمل طبق السلطة بشكل دائم دون ملل أو تعب.

نصف كوب من الملفوف الأخضر مقطع ناعم جداً.

نصف كوب من الملفوف الأحمر مقطع ناعم جداً.

عدد 2 جزرة مبشورة ناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب واحد من الزبادي.

عدد 2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض خشن ويمكن زيادته حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

يتم غسل الملفوف والجزر جيداً ثم يقطع الملفوف إلى قطع صغيرة وناعمة ويتم بشر الجزر جيدا ثم يتم وضعهم في طبق مناسب ويتم الخلط بينهم جيداً ويتم وضع السكر عليهم ونتركهم في مصفاة لمدة ساعتين حتي تنزل كل كمية المياه الموجودة بهم. في طبق مناسب الحجم نضع باقي المكونات المايونيز والزبادي وعصير الليمون والملح والفلفل ونمزجهم مع بعض جيداً ثم نحضر الملفوف والجزر ونضيفهم على هذا الخليط ونقلب حتي تتداخل كل المكونات مع بعضها بعد ذلك نضعها في الثلاجة ونخرجها عند التقديم

أولاً: المكوناتثانياً: طريقة التحضير