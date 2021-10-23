أكلة رهيبة.. أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش لتحضير أصابع الجلاش المحشية باللحمة

أكلة رهيبة.. أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش يعتبر الجلاش من ألذ الأكلات التي يمكننا تناولها بكل سهولة مع مذاق طيب وجميل، الجلاش يعتبر من الأكلات الشهية والسريعة التحضير بشكل كبير، يمكنك أن تعتمد على نفسك في صنع الجلاش بالمنزل حيث أن مكونات عجينة الجلاش متوفرة في كل منزل وبدون الحاجة لشراء بيض أو لبن وزيادة التكلفة بل يمكنك صنع العجينة بكمية وفيرة تكفيك عدة مرات بسهولة وفي وقت قياسي، سوف نستعرض كل ما يخص عمل عجينه الجلاش وحشوها في المنزل في خطوات بسيطة للغاية وبدون جهد. أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش مكونات عجينة الجلاش: 2 بيضة.

كوب كبير وربع ماء.

ربع كيلو من النشا. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق ثم الماء ونضع البيض ونقلب، ومن ثم نعجن.

عند الحصول على عجينة متجانسة نتركها ترتاح ثم نقطعها.

نقطع على هيئة دوائر.

نضع الدقيق ونفرد الدوائر بالنشابة بكل هدوء .

نضع النشا بين الطبقات حتى لا تلتصق العجينة ببعضها البعض. طريقة عمل حشو الجلاش الجلاش من الاكلات الرئيسية في معظم المنازل فهي سريعة ومغذية وجميلة يحبها الكبار والصغار وعن مكونات حشو الجلاش:

فلفل رومي.

بهارات مشكلة.

ملح خفيف ورشة فلفل أسود.

2 ملعقة زيت.

بصل مفروم.

نصف كيلو من اللحم المفروم. طريقة التحضير: نضع مقلاة على النار ونضع الزيت ونضع البصل بعد فرمه بشكل جيد و نشوح البصل حتى يذبل.

نضيف اللحم المفروم ونقلبه مع البصل بشكل جيد ونضع كافة البهارات ونضيف الملح والفلفل الأسود.

نقلب ونضيف الفلفل الرومي، ننتظر بعض الوقت ثم نرفع الإناء من النار على جانب. خطوات تحضير الجلاش أما عن الخطوات التي نتبعها في تحضير الجلاش: نجهز صينية وندهنها بالزبدة ومن ثم نضع طبقة عجينة الجلاش .

. نضع 3 طبقات من العجينة ونقطع الجلاش على شكل مربعات أو مثلثات، كما يمكنك عمل الجلاش على شكل رولات ملفوفة

ومقطعة كالأصابع ومن ثم ندهن الوجه بالزبدة أو صفار بيضة واحدة.

نضع الصينية على النار في درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ننتظر حتى يحمر وجه الصينية ويتحول للون الذهبي الجميل. الوسوم

أكلة رهيبة.. أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش يعتبر الجلاش من ألذ الأكلات التي يمكننا تناولها بكل سهولة مع مذاق طيب وجميل، الجلاش يعتبر من الأكلات الشهية والسريعة التحضير بشكل كبير، يمكنك أن تعتمد على نفسك في صنع الجلاش بالمنزل حيث أن مكونات عجينة الجلاش متوفرة في كل منزل وبدون الحاجة لشراء بيض أو لبن وزيادة التكلفة بل يمكنك صنع العجينة بكمية وفيرة تكفيك عدة مرات بسهولة وفي وقت قياسي، سوف نستعرض كل ما يخص عمل عجينه الجلاش وحشوها في المنزل في خطوات بسيطة للغاية وبدون جهد. أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش أشهي والذ طريقة لعمل عجينة الجلاش مكونات عجينة الجلاش: 2 بيضة.

كوب كبير وربع ماء.

ربع كيلو من النشا. طريقة التحضير: نحضر وعاء عميق ونضع الدقيق ثم الماء ونضع البيض ونقلب، ومن ثم نعجن.

عند الحصول على عجينة متجانسة نتركها ترتاح ثم نقطعها.

نقطع على هيئة دوائر.

نضع الدقيق ونفرد الدوائر بالنشابة بكل هدوء .

نضع النشا بين الطبقات حتى لا تلتصق العجينة ببعضها البعض. طريقة عمل حشو الجلاش الجلاش من الاكلات الرئيسية في معظم المنازل فهي سريعة ومغذية وجميلة يحبها الكبار والصغار وعن مكونات حشو الجلاش:

فلفل رومي.

بهارات مشكلة.

ملح خفيف ورشة فلفل أسود.

2 ملعقة زيت.

بصل مفروم.

نصف كيلو من اللحم المفروم. طريقة التحضير: نضع مقلاة على النار ونضع الزيت ونضع البصل بعد فرمه بشكل جيد و نشوح البصل حتى يذبل.

نضيف اللحم المفروم ونقلبه مع البصل بشكل جيد ونضع كافة البهارات ونضيف الملح والفلفل الأسود.

نقلب ونضيف الفلفل الرومي، ننتظر بعض الوقت ثم نرفع الإناء من النار على جانب. خطوات تحضير الجلاش أما عن الخطوات التي نتبعها في تحضير الجلاش: نجهز صينية وندهنها بالزبدة ومن ثم نضع طبقة عجينة الجلاش .

. نضع 3 طبقات من العجينة ونقطع الجلاش على شكل مربعات أو مثلثات، كما يمكنك عمل الجلاش على شكل رولات ملفوفة

ومقطعة كالأصابع ومن ثم ندهن الوجه بالزبدة أو صفار بيضة واحدة.

نضع الصينية على النار في درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ننتظر حتى يحمر وجه الصينية ويتحول للون الذهبي الجميل.

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