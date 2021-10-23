كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه أقوي كيراتين طبيعي

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، هو من الكريمات المعروفة التي يستخدمها الكثيرون، فهو مفيد جداً للاحتوائة على فيتامين ب، فلذلك يتم استخدامة في الكثير من الوصفات الطبيعية للبشرة أو الشعر، لأن مفيد جداً للجسم كما يساعد بصورة كبيرة في فرد الشعر الخشن، لذلك يهتم الكثيرون باستخدامة بدل من استخدامات كريمات الفرد باهظة الثمن، كما أنها تسبب مشاكل كثيرة للشعر من استخدامها.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي

المكونات

كمية مناسبة من كريم البانثينول.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، قومي بتوزيع الكريم على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، فيساعد الكريم في فرد الشعر بشكل واضح من خلال الاستمرار في اتباع هذه الوصفة سيعالح الكثير من مشاكل الشعر.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن بسرعه البرق

المكونات

كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة زيت جلسرين.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الارجان.

ملعقة من زيت الافوكادو.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بخلط جميع المكونات جيداً، حتي تحصلي على خليط كريمي، قومي بإحضار علبة محكمة الغلق لحفظ الخليط بها، قومي بتوزيع الخليط على شعرك الجاف، قومي بارتداء قبعة الرأس البلاستكية، اتركي الخليط لمدة ساعة ثم عليك غسل شعرك جيداً بالشامبو.

خلطات فعالة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال

المكونات

كريم بانثينول.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

عليك غسل شعرك جيداً قبل الوصفة، قومي بخلط المكونات، وتوزيعها على فروة الرأس جيداً، وتغلغل الخليط في بصيلات الشعر لأنه يعمل على ترطيب الشعر وفردة، ومنع تساقط الشعر والهيشان.

كريم البانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

كريم البانثينول كريم فعال لحل جميع مشاكل الشعر من التقصف والهيشان وقشرة الشعر، يمكنك استخدام كريم البانثينول مع مجموعة من الزيوت الطبيعية من زيت الزيتون وزيت اللوز المر وزيت جوز الهند، وعمله كحمام كريمي للشعر لمدة ربع ساعة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً باستخدام ماء فاتر وشامبو طبي، وستلاحظين التغير وفرد الشعر فهو أقوي كيراتين طبيعي منزلي ذو نتيجة فعالة.