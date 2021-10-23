تعد كيكة الزبادى من الكيكات التى نقوم بعملها بشكل يومي، وذلك لأنها تعتبر وجبة فطور متكاملة يمكن تناولها بجانب كوب من الشاى أو اللبن، أو يمكن تناولها فى وقت العصاري أو تستخدم كتحلية بعد العشاء، وذلك لما تتميز به من سهولة تحضيرها وكذلك طعمها الهش الخفيف، ويقبل على اكلها الكبار والصغار فالأطفال يفرحون كثيراً عندما يشاهدون أمهاتهم وهم يقفون فى المطبخ ويصنعون لهم الأشياء التى يحبونها مثل الكيك، وتساعد أنواع هذه الكيكة فمنها بالشوكولاتة ومنها بالبرتقال ومنها بالشربات، ولكن اليوم سنقدم لكم الطريقة العادية لكى تحضيرها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة والخفيفة بالتفصيل. مكونات كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة مكونات كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة تتكون كيكة الزبادى من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢١/٢ كوب من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

١١/٢ كوب من السكر.

٣ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من الزيت.

٣ ملعقة صغيرة من النشا.

٣/٤ كوب من الزبادى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الزبادى سهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وهى كالتالي: فى وعاء المضرب الكهربائى أو بالمضرب اليدوى ولكنه سوف يستغرق وقت اطول. نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم حتى يتضاعف حجمهم أو يصبح لونها فاتح. ثم نضيف عليه الزيت والزبادى ونستمر فى الخفق. نخلط باقى المكونات الجافة مع بعض من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والنشا كويس. بعد ذلك نضيفهم إلى الخليط السائل بالتدريج. نقلب بملعقة خشبية أو بلاستيك بالراحة خالص حتى لا يهبط الخليط. نقوم بإحضار صينية وندهنها بالسمنة ونرشها بالدقيق. ثم نصب الخليط بها وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة أو أكثر حسب الفرن. بعد مرور ٣٥ دقيقة نفتح الفرن ونختبر إذا كانت استوت ولا لأ وذلك بإدخال سكين أو عود خلة خشبية. اذا طلع من غير عجين بكده تكون استوت اما اذا كان فيها بعض خليط الكيك نتركها تكمل سواها. بعد تمام النضج نخرجها من الفرن ونضعها على منها سيلك حتى تبرد ثم نقطعها ونقدمها وبالف هنا وشفا. الوسوم

تعد كيكة الزبادى من الكيكات التى نقوم بعملها بشكل يومي، وذلك لأنها تعتبر وجبة فطور متكاملة يمكن تناولها بجانب كوب من الشاى أو اللبن، أو يمكن تناولها فى وقت العصاري أو تستخدم كتحلية بعد العشاء، وذلك لما تتميز به من سهولة تحضيرها وكذلك طعمها الهش الخفيف، ويقبل على اكلها الكبار والصغار فالأطفال يفرحون كثيراً عندما يشاهدون أمهاتهم وهم يقفون فى المطبخ ويصنعون لهم الأشياء التى يحبونها مثل الكيك، وتساعد أنواع هذه الكيكة فمنها بالشوكولاتة ومنها بالبرتقال ومنها بالشربات، ولكن اليوم سنقدم لكم الطريقة العادية لكى تحضيرها فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم مكونات وطريقة تحضير كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة والخفيفة بالتفصيل. مكونات كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة مكونات كيكة الزبادى الاسفنجية الهشة تتكون كيكة الزبادى من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢١/٢ كوب من الدقيق.

٤ حبات من البيض.

١١/٢ كوب من السكر.

٣ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣/٤ كوب من الزيت.

٣ ملعقة صغيرة من النشا.

٣/٤ كوب من الزبادى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل كيكة الزبادى سهلة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قصير وهى كالتالي: فى وعاء المضرب الكهربائى أو بالمضرب اليدوى ولكنه سوف يستغرق وقت اطول. نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم حتى يتضاعف حجمهم أو يصبح لونها فاتح. ثم نضيف عليه الزيت والزبادى ونستمر فى الخفق. نخلط باقى المكونات الجافة مع بعض من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والنشا كويس. بعد ذلك نضيفهم إلى الخليط السائل بالتدريج. نقلب بملعقة خشبية أو بلاستيك بالراحة خالص حتى لا يهبط الخليط. نقوم بإحضار صينية وندهنها بالسمنة ونرشها بالدقيق. ثم نصب الخليط بها وندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة أو أكثر حسب الفرن. بعد مرور ٣٥ دقيقة نفتح الفرن ونختبر إذا كانت استوت ولا لأ وذلك بإدخال سكين أو عود خلة خشبية. اذا طلع من غير عجين بكده تكون استوت اما اذا كان فيها بعض خليط الكيك نتركها تكمل سواها. بعد تمام النضج نخرجها من الفرن ونضعها على منها سيلك حتى تبرد ثم نقطعها ونقدمها وبالف هنا وشفا.

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