معجزة كيراتين كريم نيفيا الرهيب لتنعيم الشعر المجعد شديد الخشونة وجعله زي الحرير وانسيابي

تبحث الكثير من الفتيات على شعر ناعم ومفرود، للحصول على مظهر جذاب، لذا يقومون بالبحث عن وصفات مختلفة للحصول على هذا المظهر الجذاب، وكريم نيفيا من أفضل الكريمات الموجودة لعلاج هيشان وخشونة الشعر، ويدخل في عدة وصفات وذلك بسبب فوائده المختلفة، وسوف نعرض في هذا المقال عن الوصفات التي يدخل فيها كريم نيفيا، وأيضاً فوائده.

كريم نيفيا اقوى كيراتين لفرد الشعر الخشن

هناك عدة وصفات بكريم نيفيا لفرد الشعر وهي كالتالي:

وصفة كريم نيفيا والشامبو لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد

يمكن إستخدام كريم نيفيا بمفرده لفرد الشعر الخشن المجعد وهي كالتالي:

المكونات

علبة من كريم شعر نيفيا.

نوع من الشامبو الخاص بنوعية الشعر.

فرشاة شعر.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الشعر جيداً بإستخدام الشامبو الخاص بنوع الشعر.

نقوم بفرد الكريم على اليد.

نقوم بوضع الكريم على الشعر مع التدليك.

يتم تصفيف الشعر جيداً باستخدام الفرشاة.

يترك لمدة نصف ساعة علي الشعر.

يتم شطف الشعر بالماء الفاتر.

يكرر استخدامه مرتين أسبوعياً.

كريم نيفيا بزيت الخروع لفرد الشعر

يدخل كريم نيفيا في وصفات مع زيت الخروع لفرد الشعر، والوصفة كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين صغيرتين من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من كريم نيفيا.

طبق من البلاستيك.

فرشاة أسنان نظيفة.

الطريقة:

نحضر الطبق البلاستيك الخاص لوضع الخليط به.

نقوم بوضع ملاعق زيت الخروع.

نقوم بوضع زيت الزيتون الأصلي عليه.

نقوم بتقليب المكونين السابقين جيداً.

نقوم بوضع الفازلين على الزيوت، ونخلط مرة أخرى جيداً.

نقوم بوضع النشا مع المزج جيداً.

نضع كريم نيفيا على الخليط السابق، ونستمر في التقليب لمدة دقيقتين حتى الحصول على كريم ناعم.

نقوم بوضع الكريم على خصل الشعر باستخدام الفرشاة النظيفة، حتى تنتهي الكمية.

نتركه على الشعر لمدة عشرون دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالشامبو الخاص بالشعر، ويفضل أن يكون الشامبو بمكونات طبيعية.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ.

نقوم بتكرار الكريم مرتين أسبوعياً، للحصول على مظهر ناعم.

يساعد على فرد الشعر بكل سهولة.

يحتوي على فيتامينات تساعد الشعر على تقويته.

يمنع تقصف الشعر.

يعطي نفس النتيجه لأي نوع من أنواع الشعر، ولأي طول من اطوال الشعر.

يساعد على تثبيت الشعر.

يساعد على زيادة كثافة الشعر.

يحمي فروة الرأس من آثار الصبغة.

كما يحمي الفروة من وجود القشرة.

فوائد كريم نيفيا للشعر