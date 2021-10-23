بمذاق لذيذ وتتبيلة روعة طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ المشوية في الفرن بالخطوات

صينية البطاطس بالفراخ من الوجبات الجميلة التي يحبها العديد من الناس، ودائمًا ما يطلبها الاولاد من الأمهات حتى يتم تحضيرها، فهي شهية ومليئة بالفوائد المتعددة، والمختلفة وذلك لاحتوائها على العديد من القيم الغذائية المختلفة اللازمة لجسم الإنسان، ولذلك سوف نتعرف على خطوات تحضير صينية البطاطس بالفراخ بشكل سهل وبخطوات بسيطة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذة طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذة يمكنك اتباع خطوات بسيطة تستطيعي من خلالها تحضير صينية البطاطس الشهية الجميلة بدون مجهود كبير وطريقة التحضير كلأتي: المكونات فرخة كبيرة تقطع قطع صغيرة ٨ اجزاء.

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

عصير طماطم.

بصلتين مقطعين شرائح.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

حبتين من الفلفل الاخضر الحار.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة زعتر صغيرة.

فصين ثوم مفرومين. طريقة التحضير قطعي الفراخ الى 8 قطع صغيرة.

اغسلي الفراخ جيدًا.

اتركيها جانبًا الان، سم قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا.

قطعي البطاطس شرائح متوسطة السمك.

احضري صينية متوسطة الحجم.

اضيفي البطاطس في الصينية، أضيفي إليها رشة ملح، ورشة فلفل اسود واخلطي البطاطس مع بعض جيدًا.

اضيفي اليها شرائح البصل فوق البطاطس.

اضيفي أيضًا شرائح الفلفل.

احضري الان صلصة الطماطم ثم أضيفي إليها معجون الطماطم اخلطي جيدًا المكونين وحتى يتجانسو بشكل أفضل.

اضيفي إلى الصلصة الثوم المفروم وملح أيضًا وفلفل اسود حسب الرغبة.

اخلطي مرة أخرى الصلصة من خلال تقليبها بمعلقة.

اضيفي الصلصة إلى البطاطس والمكونات التي تم تجهيزها.

بعد ذلك يمكنك وضع قطع الدجاج داخل الصينية ويتم توزيعها بالداخل.

الان يمكنك تسويتها قليلًا على نار البوتجاز لمدة خمس دقائق حتى لا تأخذ وقت طويل في نضجها.

ادخليها بعد ذلك الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الاوسط وذلك حتى لا تحترق.

اتركيها حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها واختبري نضجها من الاسفل بالسكينة.

ارفعيها قليلًا تحت الشواية حتى يتغير لون الفراخ وتتحمر من الوجه.

الان صينية البطاطس بالفراخ جاهزة للتقديم وللأكل، ويقدم معها الارز بالشعرية الشهي، والف هنا وشفا. طريقة التحضير الوسوم

صينية البطاطس بالفراخ من الوجبات الجميلة التي يحبها العديد من الناس، ودائمًا ما يطلبها الاولاد من الأمهات حتى يتم تحضيرها، فهي شهية ومليئة بالفوائد المتعددة، والمختلفة وذلك لاحتوائها على العديد من القيم الغذائية المختلفة اللازمة لجسم الإنسان، ولذلك سوف نتعرف على خطوات تحضير صينية البطاطس بالفراخ بشكل سهل وبخطوات بسيطة من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذة طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ اللذيذة يمكنك اتباع خطوات بسيطة تستطيعي من خلالها تحضير صينية البطاطس الشهية الجميلة بدون مجهود كبير وطريقة التحضير كلأتي: المكونات فرخة كبيرة تقطع قطع صغيرة ٨ اجزاء.

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

عصير طماطم.

بصلتين مقطعين شرائح.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

حبتين من الفلفل الاخضر الحار.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فلفل اسود.

رشة زعتر صغيرة.

فصين ثوم مفرومين. طريقة التحضير قطعي الفراخ الى 8 قطع صغيرة.

اغسلي الفراخ جيدًا.

اتركيها جانبًا الان، سم قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا.

قطعي البطاطس شرائح متوسطة السمك.

احضري صينية متوسطة الحجم.

اضيفي البطاطس في الصينية، أضيفي إليها رشة ملح، ورشة فلفل اسود واخلطي البطاطس مع بعض جيدًا.

اضيفي اليها شرائح البصل فوق البطاطس.

اضيفي أيضًا شرائح الفلفل.

احضري الان صلصة الطماطم ثم أضيفي إليها معجون الطماطم اخلطي جيدًا المكونين وحتى يتجانسو بشكل أفضل.

اضيفي إلى الصلصة الثوم المفروم وملح أيضًا وفلفل اسود حسب الرغبة.

اخلطي مرة أخرى الصلصة من خلال تقليبها بمعلقة.

اضيفي الصلصة إلى البطاطس والمكونات التي تم تجهيزها.

بعد ذلك يمكنك وضع قطع الدجاج داخل الصينية ويتم توزيعها بالداخل.

الان يمكنك تسويتها قليلًا على نار البوتجاز لمدة خمس دقائق حتى لا تأخذ وقت طويل في نضجها.

ادخليها بعد ذلك الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الاوسط وذلك حتى لا تحترق.

اتركيها حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها واختبري نضجها من الاسفل بالسكينة.

ارفعيها قليلًا تحت الشواية حتى يتغير لون الفراخ وتتحمر من الوجه.

الان صينية البطاطس بالفراخ جاهزة للتقديم وللأكل، ويقدم معها الارز بالشعرية الشهي، والف هنا وشفا. طريقة التحضير

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