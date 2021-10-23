طريقة عمل الجبنة الرومي في أسرع وقت وأقل تكلفة احصلي على كيلو ونصف من الجبنة الرومي بتكلفة قليلة وأحسن من المحلات

وعند دخول المدارس أصبحت جميع انواع الجبن تستهلك بكميات كبيرة واصبح الأسعار تزداد يوما بعد يوم ولكن الجبنة هي إحدى أنواع الجبن التي اشتهرت منذ قديم الزمان، والتي أصبحت لذيذه في فم جميع الكبار والصغار يفضل تناولها بشكل عام لأنها من الجبن الشهيرة جدا ولكن أسعارها قد تكون غالية، لبعض الاشخاص التي لا يرغبون في شراء بسبب أسعارها ولكننا اليوم قد وجدنا حلا مميز جدا وهو تحضير الجبنة الرومي داخل المنزل لاحتوائه على بعض المعادن المميزة التي تحتاج الى تكوين سليم للطفل.

مكونات الجبنة الرومي من أسهل وأبسط المكونات التي لابد من توافرها في جميع المنازل، والمكونات هي:

حليب.

كوب من الزبادي.

ملح.

فلفل أسود.

معلقتين كبار من القشطه.

كوب من الماء المثلج.

نضع الحليب على النار مباشرة لكي نتخلص من الميكروبات التي تتراكم فيه.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة كوب من الزبادي على الحليب.

ويتم تقليب المكونات جيدا وبعد ذلك نقوم بإضافة رشة بسيطة من الملح ورشه ورشه من الفلفل الأسود.

وبعد ذلك نضيف ملعقتين من القشطة.

كوب من الماء المثلج.

نخلط المكونات جيدا ونبدا بوضع هذه المكونات في قطعة من القماش.

ونبدأ بتصفيات المياه التي تخرج منها.

نتركه على الاقل يوم واحد ثم نبدا ناخذ الجبن ونقوم بتقطيعها وضعها في الثلاجة

ونبدأ بتقطيعها بالطريق المرغوب فيها.

قم بتحضير حليب كمية على الاقل كيلو.

ثم نضيف اليها كمية بسيطة من الملح.

معنى ذلك أن كل 10 كيلو من الحليب سوف تجعلنا نحصل على كيلو ونصف من الجبنة الرومي.

وتعتبر هذه المعلومات المفيده التي يجب أيضا أن يقوم بالتعرف عليه فهي تؤثر وقت تحضيرها ولكن سوف نحصل على الطعم المميز للجبنه الرومي الجاهزة.

الجبن رومي تعد من ضمن الجبن المفيدة جدا للجسم لأنها تحتوي على نسبة فيتامينات عالية. تساعد ايضا على سلامة العين والمحافظة عليها. تقضي تماما على نسبة الدهون التي تتراكم في الجلد. تساعد أيضا على صحة الطالب وتفيد دراسيا لانها تنشط المخ . لديها البنسليوم، التي يساعد على التخلص من التقلصات التي تواجه الامعاء. يقضي تماما على قرحة المعدة الجبنه الرومي. هي احدى المكونات الاساسية التي تساعد أيضا على التخلص من النحافه.

لعمل الجبنة الرومي في المنزل لابد من تطبيق العديد من التقنيات ولهذا لابد من أتباع هذه الخطوات بعناية، وطريقة تحضير الجبنة الرومي هي: