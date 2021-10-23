تكات عمل العيش الفينو في البيت مثل المخابز بمكونات بسيطة وغير مكلفة

نقدم لجميع الأمهات في هذا المقال تكات عمل العيش الفينو في البيت مثل المخابز، حيث تزداد عمليات البحث عنه في هذه الأيام مع دخول المدارس، فهو يعتبر من أهم المخبوزات التي لا يمكن الاستغناء عنها في فترة الدراسة، ويتم تقديمه للأطفال يومياً عند الذهاب إلى المدرسة بحشوات مختلفة، ويحتوي على فوائد غذائية كثيرة، ولكن بدلاً من الذهاب يومياً إلى المخابز لشرائه نقدم لكم طريقة تحضيره بسهولة وبمكونات بسيطة في المنزل، وسوف تحصلون على نفس الطعم بأقل تكلفة ممكنة.

مكونات عمل العيش الفينو في البيت

لتحضير العيش الفينو في المنزل نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 1 بيضة.

ملعقة واحدة من السكر الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.

ملعقة من اللبن البودرة.

زبدة.

في كوب من الماء الدافئ نقوم بوضع الخميرة، ونضيف لها ملعقة من السكر.

نقلب المكونات مع بعضها حتى الذوبان، ثم نتركها جانباً لمدة على الأقل قدرها 10 دقائق.

في وعاء واسع وعميق نقوم بخلط الدقيق الأبيض المنخول مع اللبن البودرة.

ونضيف إليه كلاً من الملح وخليط الخميرة والبيضة.

نقوم بتقليب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة وذات قوام طري ومتماسك.

نقوم بوضع الزبدة على العجينة ونقلب باستمرار حتى تتماسك المكونات.

نترك العجينة جانباً لمدة على الأقل نصف ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، ويفضل أن تكون في مكان دافئ.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

وفي الصينية ندهنها بالزيت ثم نفرد العجين بالنشابة، ونقوم بغلقه من كافة الجوانب بشكل جيد.

ونقوم بوضع الكرات في الصينية، ونفردها، وندهنها من على الوجه بالبيض.

ندخل الفينو إلى الفرن، ونتركه حتى يستوي ويصبح لونه ذهبي، ويستغرق ذلك حوالي ثلث ساعة.

بعد ذلك نخرجه ونرش عليه سمسم، ونتركه حتى يبرد، ويصبح جاهز للتناول ووضع الحشوات المختلفة بداخله، وتقديمه للأولاد في المدرسة بالهنا والشفا.

طريقة تحضير العيش الفينو مثل المخابز