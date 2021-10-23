أرخص خلطة منزلية مضمونة لتطويل الشعر وزيادة كثافته بسرعة جنونية، زيت سحري سوف نقوم بتحضيره معاً بثلاثة مكونات بسيطة يجعل شعرك ينمو بسرعة رهيبة ويزيد من سمكه وكثافته. إليكي سيدتي وصفة هندية طبيعية لتسريع نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، بالاضافة إلى إيقاف تساقط الشعر من خلال معالجة الفطريات في فروة الرأس. سنحتاج في هذه الوصفة إلى الزنجبيل فهو يعمل على تحسين أداء الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز من نمو الشعر، وأيضاً الزنجبيل يكثف الشعر ويساعد على زيادة طوله ويمنع الشعر من الترقق (الضعف) والتساقط. ونحتاج إلى مكون آخر وهو القرنفل فهو يقي الشعر من التساقط ويقوي جذوره، كذلك يحافظ القرنفل على صحة الشعر ويساعد على نموه.

أرخص خلطة منزلية لتطويل الشعر

تتكون تلك الخلطة الغاية في الروعة من 3 مكونات فقط هي:

قطعة من الزنجبيل كبيرة الحجم نوعاً ما. حبوب القرنفل. كوب صغير من زيت عباد الشمس ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند أو زيت اللوز.

ولتحضير الزيت بكل بساطة ودون تعب سوف نأخذ قطعة من الزنجبيل ونقشرها ثم ننظفها بالماء، وبعد ذلك نبشرها بإستخدام المبشرة لنحصل على مبشور الزنجبيل ثم نحتفظ به جانباً. ومن جانب آخر نطحن حبوب القرنفل بإستخدام المطحنة الكهربائية لاستخراج مسحوق القرنفل، وبعد ذلك نضع مبشور الزنجبيل في إناء مناسب ويضاف إليه ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرنفل، بالإضافة إلى الزيت المراد إضافته ثم نمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نضع الإناء على الموقد لمدة 10 دقائق ونستمر في التقليب أثناء الغليان، وبعد مرور الوقت نطفئ النار ونترك المزيج حتى يبرد، وبعد ذلك نقوم بتصفية الخليط بإستخدام شاش طبي أو قطعة قماش، لاستخراج الزيت من الخليط والآن حصلنا على زيت سحري لعلاج جميع مشاكل الشعر، نحتفظ بهذا الزيت في جرة زجاجية ويمكنك الاحتفاظ به لمدة شهر في مكان جاف، وإليكي طريقة تطبيق الوصفة على الشعر.

تكثيف وتطويل الشعر بسرعة جنونية

ضع الزيت الناتج من عملية التحضير على فروة الرأس حيث يوضع على الشعر من الجذور وحتى أطرافه، ثم دلكي فروة الرأس لمدة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ثم غطي شعرك بقبعة استحمام أو غلاف بلاستيكي، واتركيه على الشعر لمدة ساعتين ثم اغسلي شعرك بالشامبو، طبقي هذه الوصفة قبل غسل الشعر 3 مرات في الأسبوع، ستحصل على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام، ستحصلين على نتائج ممتازة في إطالة الشعر وتكثيفه.