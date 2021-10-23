البسبوسة بالزبادي المرملة حضريها في 10 دقايق بالبيت

البسبوسة بالزبادي المرملة، تعتبر البسبوسة من أنواع الحلوى المفضلة عند أغلب الأشخاص فتتسم البسبوسة بالمذاق الجيد وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضيرها وفي نفس الوقت لا ترغب في شرائها من الخارج والأن من خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير البسبوسة. مقادير تحضير البسبوسة: مقادير تحضير البسبوسة: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البسبوسة في المنزل: كأسان من دقيق السميد.

كأسان من لبن الزبادي.

كأس من السكر.

ربع كأس من زيت الذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات التزين، فستق أو لوز مقشر. مكونات القطر: كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير القطر بالخطوات: الخطوة الأولى حضري إناء عميق، وضعي بها الماء. بعد ذلك ضعي السكر في الماء، وحركيها حتى تذوب جيدا السكر في الماء. الخطوة التالية ضعي عصير الليمون وقلبيها جيدا مع الماء والسكر، واتركيهم على النار حتى يتم عملها وتنضج. طريقة تحضير البسبوسة: مكونات القطر:طريقة تحضير القطر بالخطوات:طريقة تحضير البسبوسة: تتسم طريقة تحضير البسبوسة بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال السطور الآتية سيتم التعرف على طريقة تحضير البسبوسة: الحصول على طبق كبير ويتم وضع فيه كلاً من السميد وجوز الهند ثم يتم وضع السكر والبيكنج بودر ثم يتم رش فوقها كميات كبيرة من الملح ويتم التقليب جيداً. يتم إضافة ربع كأس من الزيت إلى الخليط بصورة تدريجية مع كأسين من اللبن ويتم العجن جيداً باستخدام اليد لحين أن يظهر إليكم عجينة لينة. يتم تقطيع البسبوسة إلى قطع وعلى كل قطعة يتم وضع حبة من اللوز أو الفستق. يمكن أن يتم وضع كأسين من الحليب الدافئ بدلاً من لبن الزبادي ثم يتم إضافة عصير ليمونة واحدة ويتم تركه لمدة ساعتين ثم يتم استخدام اللبن. القيام بدهن الصينية بكمية من الزيت ثم يتم وضع الخليط ويتم موازنة سطح الخليط باليد. يتم ترك الخليط في الصينية يرتاح لمدة خمسة عشر دقيقة قبل أن يتم وضعه في الفرن. بعد أن يمر ربع ساعة يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تتحمر من الأسفل ومن وقت للأخر يتم التأكد من نضها. يتم تحمير الوجه من فوق ثم يتم إخراجها من الفرن ويتم رش القطر عليها بصورة مباشرةً بحيث يكون القطر بارد أو دافئ من أجل أن يشبع البسبوسة بكل سهولة وهكذا نكون وصلنا لنهاية المقال وبالهناء على الجميع. الوسوم

البسبوسة بالزبادي المرملة، تعتبر البسبوسة من أنواع الحلوى المفضلة عند أغلب الأشخاص فتتسم البسبوسة بالمذاق الجيد وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضيرها وفي نفس الوقت لا ترغب في شرائها من الخارج والأن من خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير البسبوسة. مقادير تحضير البسبوسة: مقادير تحضير البسبوسة: إليكم في السطور الآتية مقادير تحضير البسبوسة في المنزل: كأسان من دقيق السميد.

كأسان من لبن الزبادي.

كأس من السكر.

ربع كأس من زيت الذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات التزين، فستق أو لوز مقشر. مكونات القطر: كوب من السكر الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير القطر بالخطوات: الخطوة الأولى حضري إناء عميق، وضعي بها الماء. بعد ذلك ضعي السكر في الماء، وحركيها حتى تذوب جيدا السكر في الماء. الخطوة التالية ضعي عصير الليمون وقلبيها جيدا مع الماء والسكر، واتركيهم على النار حتى يتم عملها وتنضج. طريقة تحضير البسبوسة: مكونات القطر:طريقة تحضير القطر بالخطوات:طريقة تحضير البسبوسة: تتسم طريقة تحضير البسبوسة بالسهولة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ومن خلال السطور الآتية سيتم التعرف على طريقة تحضير البسبوسة: الحصول على طبق كبير ويتم وضع فيه كلاً من السميد وجوز الهند ثم يتم وضع السكر والبيكنج بودر ثم يتم رش فوقها كميات كبيرة من الملح ويتم التقليب جيداً. يتم إضافة ربع كأس من الزيت إلى الخليط بصورة تدريجية مع كأسين من اللبن ويتم العجن جيداً باستخدام اليد لحين أن يظهر إليكم عجينة لينة. يتم تقطيع البسبوسة إلى قطع وعلى كل قطعة يتم وضع حبة من اللوز أو الفستق. يمكن أن يتم وضع كأسين من الحليب الدافئ بدلاً من لبن الزبادي ثم يتم إضافة عصير ليمونة واحدة ويتم تركه لمدة ساعتين ثم يتم استخدام اللبن. القيام بدهن الصينية بكمية من الزيت ثم يتم وضع الخليط ويتم موازنة سطح الخليط باليد. يتم ترك الخليط في الصينية يرتاح لمدة خمسة عشر دقيقة قبل أن يتم وضعه في الفرن. بعد أن يمر ربع ساعة يتم وضع الصينية في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة لحين أن تتحمر من الأسفل ومن وقت للأخر يتم التأكد من نضها. يتم تحمير الوجه من فوق ثم يتم إخراجها من الفرن ويتم رش القطر عليها بصورة مباشرةً بحيث يكون القطر بارد أو دافئ من أجل أن يشبع البسبوسة بكل سهولة وهكذا نكون وصلنا لنهاية المقال وبالهناء على الجميع.

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