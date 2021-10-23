دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي بالوصفة السرية حضريها في البيت

دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي، يعتبر الدجاج الكنتاكي من المأكولات التي يقبل على تناولها أغلب الأشخاص وترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج للتأكد من سلامة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل. مقادير تحضير الدجاج الكنتاكي: مقادير تحضير الدجاج الكنتاكي: كيلو من الدجاج.

كأس من الطحين.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

فلفل أسود.

كمون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة ملح. مقادير تتبيلة الدجاج: عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الصلصلة الحارة. طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل: مقادير تتبيلة الدجاج:طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل: يتم تحضير الدجاج الكنتاكي في المنزل بكل سهولة دون أن يستغرق الأمر وقت ونظراً لإقبال الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره إليكم الطريقة الآن: الحصول على قطع الدجاج ثم يتم تتبيلها بأكملها قبل طبخها بيوم. يتم خلط كافة التوابل مع بعضهم البعض ثم يتم دهن الدجاج بالاعتماد على زيت الذرة. يتم عصير الليمون ويتم فرك قطع الدجاج بخلط الملح والفلفل الأسود ثم يتم وضع الصلصة. يتم ترك الدجاج في كيس خاص بحفظ الطعام بعد ما يتم وضع الخل ويتم تركها في الثلاجة لليوم التالي. بعد مرور الوقت يتم إخراج الدجاجة من الكيس ثم تركه لحين أن يتصفى من الخل. القيام بخلط البيض ثم يتم وضع البيكنج بودر والمراقبة لحين أن يفور البيض ثم يتم وضع الدجاجة فيه أثناء الهدوء م الفوران ثم يتم وضع البيكنج بودر مرة أخرى ويتم التقليب. القيام بإخراج الدجاجة من البيض ثم يتم وضعه في خليط الطحين مع كافة التوابل وهما بودرة الثوم والبصل ويتم التقليب. يتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم الحصول على مقلاة بها زيت ويتم وضع الدجاج فيه مع تخفيف النار لحين أن ينضج ويتغير لون الدجاج إلى اللون الذهبي. الوسوم

دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي، يعتبر الدجاج الكنتاكي من المأكولات التي يقبل على تناولها أغلب الأشخاص وترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج للتأكد من سلامة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل. مقادير تحضير الدجاج الكنتاكي: مقادير تحضير الدجاج الكنتاكي: كيلو من الدجاج.

كأس من الطحين.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

فلفل أسود.

كمون.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة ملح. مقادير تتبيلة الدجاج: عصير ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من الصلصلة الحارة. طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل: مقادير تتبيلة الدجاج:طريقة عمل الدجاج الكنتاكي في المنزل: يتم تحضير الدجاج الكنتاكي في المنزل بكل سهولة دون أن يستغرق الأمر وقت ونظراً لإقبال الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيره إليكم الطريقة الآن: الحصول على قطع الدجاج ثم يتم تتبيلها بأكملها قبل طبخها بيوم. يتم خلط كافة التوابل مع بعضهم البعض ثم يتم دهن الدجاج بالاعتماد على زيت الذرة. يتم عصير الليمون ويتم فرك قطع الدجاج بخلط الملح والفلفل الأسود ثم يتم وضع الصلصة. يتم ترك الدجاج في كيس خاص بحفظ الطعام بعد ما يتم وضع الخل ويتم تركها في الثلاجة لليوم التالي. بعد مرور الوقت يتم إخراج الدجاجة من الكيس ثم تركه لحين أن يتصفى من الخل. القيام بخلط البيض ثم يتم وضع البيكنج بودر والمراقبة لحين أن يفور البيض ثم يتم وضع الدجاجة فيه أثناء الهدوء م الفوران ثم يتم وضع البيكنج بودر مرة أخرى ويتم التقليب. القيام بإخراج الدجاجة من البيض ثم يتم وضعه في خليط الطحين مع كافة التوابل وهما بودرة الثوم والبصل ويتم التقليب. يتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم الحصول على مقلاة بها زيت ويتم وضع الدجاج فيه مع تخفيف النار لحين أن ينضج ويتغير لون الدجاج إلى اللون الذهبي.

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