الطريقة الأصلية لعمل الطعمية المكونات وطريقة التحضير في المنزل بكل سهولة

الطريقة الأصلية لعمل الطعمية، تعتبر من الأكلات المصرية ذات شهرة عالية للغاية في جميع المحافظات فكل الأشخاص يقبلون على شراء المعنية دائماً، حيث تعتبر من الوجبات الأساسية في الفطار والعشاء أيضا، كما يجب الإشارة أن هناك فئة كبيرة من النساء يرغبون في عمل الطعمية في المنزل بدل من شراءها من الخارج، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل الطعمية في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة للغاية لا تحتاج إلى تكاليف مادية عالية بالإضافة إلى عملها بأكثر من طريقة تابعوا معانا . الطريقة الأصلية لعمل الطعمية المكونات : ثلاث ملاعق من الكزبرة الناشفة.

كمية من الماء .

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

حبة كرات .

بيضة واحدة .

نصف كيلو فول مقشر .

ست فصوص من الثوم .

حزمة من الكزبرة الخضراء .

قليل من شطة .

رشة فلفل اسود .

ملعقة ملح طعام.

بصلتين . طريقة التحضير الوصفة أولا يجب غسل القول ونقعه في الماء طوال الليل .

في الصباح يتم تصفية القول ونقوم بتجهيز باقي المكونات .

نقوم بتقطيع البقدونس والشبت والكراث والكزبرة ويتم وضعها مع الفول في وعاء عميق ثم يتم التقليب جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها .

وضع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح على شكل عجينة ثم نقوم بإضافة القليل من الماء .

ثم نقوم بوضع الشطة والملح والفلفل حسب الرغبة على العجينة السابقة وتحفظ في الفريزر كما يمكنكم وضع بعض من حبات الكزبرة وكربونات الصوديوم أيضا على العجينة حسب الرغبة .

نقوم بتحمير الطعمية بواسطة ملعقة في زيت الساخن . طريقة عمل الطعمية في الخلاط مقادير: نصف كوب من البقدونس .

حزمه من الكزبرة الخضراء

نصف كوب من الشبت

كوب من الفول المدشوش المنقوع .

ثلاثة فصوص من الثوم .

كوب من الزيت .

بيضتين.

ملح طعام حسب الكمية .

ملعقة كبيرة من الكمون .

نصف ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة. طريقة التحضير الوصفة يتم خلط جميع المكونات مع بعضها في الخلاط .

ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة على شكل كرات ويتم قليها في الزيت الساخن ويتم تقديمها بهذه الطريقة وبالهناء والشفاء. الوسوم

الطريقة الأصلية لعمل الطعمية، تعتبر من الأكلات المصرية ذات شهرة عالية للغاية في جميع المحافظات فكل الأشخاص يقبلون على شراء المعنية دائماً، حيث تعتبر من الوجبات الأساسية في الفطار والعشاء أيضا، كما يجب الإشارة أن هناك فئة كبيرة من النساء يرغبون في عمل الطعمية في المنزل بدل من شراءها من الخارج، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل الطعمية في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة للغاية لا تحتاج إلى تكاليف مادية عالية بالإضافة إلى عملها بأكثر من طريقة تابعوا معانا . الطريقة الأصلية لعمل الطعمية المكونات : ثلاث ملاعق من الكزبرة الناشفة.

كمية من الماء .

حزمة من الشبت.

حزمة من البقدونس.

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

حبة كرات .

بيضة واحدة .

نصف كيلو فول مقشر .

ست فصوص من الثوم .

حزمة من الكزبرة الخضراء .

قليل من شطة .

رشة فلفل اسود .

ملعقة ملح طعام.

بصلتين . طريقة التحضير الوصفة أولا يجب غسل القول ونقعه في الماء طوال الليل .

في الصباح يتم تصفية القول ونقوم بتجهيز باقي المكونات .

نقوم بتقطيع البقدونس والشبت والكراث والكزبرة ويتم وضعها مع الفول في وعاء عميق ثم يتم التقليب جيدا حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها .

وضع المكونات في الخلاط الكهربائي حتى يصبح على شكل عجينة ثم نقوم بإضافة القليل من الماء .

ثم نقوم بوضع الشطة والملح والفلفل حسب الرغبة على العجينة السابقة وتحفظ في الفريزر كما يمكنكم وضع بعض من حبات الكزبرة وكربونات الصوديوم أيضا على العجينة حسب الرغبة .

نقوم بتحمير الطعمية بواسطة ملعقة في زيت الساخن . طريقة عمل الطعمية في الخلاط مقادير: نصف كوب من البقدونس .

حزمه من الكزبرة الخضراء

نصف كوب من الشبت

كوب من الفول المدشوش المنقوع .

ثلاثة فصوص من الثوم .

كوب من الزيت .

بيضتين.

ملح طعام حسب الكمية .

ملعقة كبيرة من الكمون .

نصف ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة. طريقة التحضير الوصفة يتم خلط جميع المكونات مع بعضها في الخلاط .

ثم نقوم بعد ذلك بتقطيع العجينة على شكل كرات ويتم قليها في الزيت الساخن ويتم تقديمها بهذه الطريقة وبالهناء والشفاء.

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