أسرار تحضير بيتزا المطاعم بالحشوه المرغوبة وصلصة البيتزا

تحترف المطاعم في تحضير بيتزا شهية ولذيذة فان البيتزا من الوجبات السريعه التي يزداد الطلب عليها بإستمرار بشكل يومي ولا يمكن مقارنة الإقبال عليها بأيّ من الوجبات الاخرى السريعة وتنتشر مطاعم بيتزا في جميع المدن والقرى الصغيرة وبجانب الجامعات والمدارس ومقر العمل لذلك نجد أن الإقبال عليها من جميع الجهات، لأن المطاعم تبدع في طريقة تحضيرها بطريقة قطنية لذيذة تجعلها شهية وعلى الرغم من مذاقها الرائع في المطاعم والشكل الخارجي الخاص بها الذي يبدو في غاية الروعة إلا انها لا تعتبر مضمونة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الامراض المناعية حتى لا يتعرض إلى التلوث لذلك دائماً ما نستقبل العديد من الأسئلة حول كيفيه تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم لرغبة أفراد العائلة في ذلك واليوم نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم المكونات: نصف كأس من الحليب الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

فنجان من الزيت النباتي.

مقدار 200 جرام من الدقيق.

كميه مناسبه من جبنه الموزاريلا.

شرائح طولية من ثمرة الفلفل الألوان.

ذرة ملح.

شرائح من الزيتون الأسود. طريقة التحضير: اولاً نقوم بإحضار الحليب الدافئ ثم نضع فيه الخميرة ونقلبها معاً والسكر ثم نترك الخليط جانباً حتى يتفاعل معاً لمدة خمس دقائق. بعد مرور الوقت نقوم بوضع الزيت النباتي على الخليط اللبن، ثم إضافة الدقيق معنى نخله ثم يوضع رشة من الملح. يتم عجن البيتزا بإستخدام اليدين وفي النهاية نقوم بدهن العجينة من الخارج بالزيت ثم نضع غطاء خفيف ونترك العجينة في درجة حرارة الغرفة. بعد أن تختمر العجينة ويتضاعف حجمها ولا تقل فترة الخميرة عن ساعه ونصف، نقوم بتحضير صينية كبيرة خاصه بالبيتزا ونقوم بفرد العجينة بها ثم نقوم بحشو الاطراف بالجبنة. ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا فوق العجينة بالاضافة إلى شرائح الفلفل الألوان وقطع الزيتون الشرائح. يقوم بادخال البيتزا الى الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجه مئوية لمدة عشر دقائق يمكن تشكيلها بالحشوة المرغوبة حسب الرغبه. طريقة التحضير: الوسوم

تحترف المطاعم في تحضير بيتزا شهية ولذيذة فان البيتزا من الوجبات السريعه التي يزداد الطلب عليها بإستمرار بشكل يومي ولا يمكن مقارنة الإقبال عليها بأيّ من الوجبات الاخرى السريعة وتنتشر مطاعم بيتزا في جميع المدن والقرى الصغيرة وبجانب الجامعات والمدارس ومقر العمل لذلك نجد أن الإقبال عليها من جميع الجهات، لأن المطاعم تبدع في طريقة تحضيرها بطريقة قطنية لذيذة تجعلها شهية وعلى الرغم من مذاقها الرائع في المطاعم والشكل الخارجي الخاص بها الذي يبدو في غاية الروعة إلا انها لا تعتبر مضمونة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الامراض المناعية حتى لا يتعرض إلى التلوث لذلك دائماً ما نستقبل العديد من الأسئلة حول كيفيه تحضير البيتزا في المنزل مثل المطاعم لرغبة أفراد العائلة في ذلك واليوم نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا في المنزل ويمكنك المتابعة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم طريقة تحضير البيتزا مثل المطاعم المكونات: نصف كأس من الحليب الدافئ.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

فنجان من الزيت النباتي.

مقدار 200 جرام من الدقيق.

كميه مناسبه من جبنه الموزاريلا.

شرائح طولية من ثمرة الفلفل الألوان.

ذرة ملح.

شرائح من الزيتون الأسود. طريقة التحضير: اولاً نقوم بإحضار الحليب الدافئ ثم نضع فيه الخميرة ونقلبها معاً والسكر ثم نترك الخليط جانباً حتى يتفاعل معاً لمدة خمس دقائق. بعد مرور الوقت نقوم بوضع الزيت النباتي على الخليط اللبن، ثم إضافة الدقيق معنى نخله ثم يوضع رشة من الملح. يتم عجن البيتزا بإستخدام اليدين وفي النهاية نقوم بدهن العجينة من الخارج بالزيت ثم نضع غطاء خفيف ونترك العجينة في درجة حرارة الغرفة. بعد أن تختمر العجينة ويتضاعف حجمها ولا تقل فترة الخميرة عن ساعه ونصف، نقوم بتحضير صينية كبيرة خاصه بالبيتزا ونقوم بفرد العجينة بها ثم نقوم بحشو الاطراف بالجبنة. ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا فوق العجينة بالاضافة إلى شرائح الفلفل الألوان وقطع الزيتون الشرائح. يقوم بادخال البيتزا الى الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجه مئوية لمدة عشر دقائق يمكن تشكيلها بالحشوة المرغوبة حسب الرغبه. طريقة التحضير:

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