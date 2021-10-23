طريقة عمل كيكة الكوب اللذيذة في خمس دقائق في المنزل بكل سهولة

كيكة الكوب ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار ويمكن عملها بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في أي مكان، ويمكن عملها لابنائك في المدرسة بدل من شرائها من المحلات الأخرى، وتختلف طريقة عمل من مكان الي أخر، وتحتوي هذه الكيكة على فوائد كثيرة لصحة الجسم، حيث أنها تعمل على تنمية خلايا الجسم والمخ وتقوي العظام عند الاطفال لاحتوائها على مكونات صحية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كيكة الكوب اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيك الكوب

يحتوي كيك الكوب على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كوب كبيرة من الدقيق الأبيض.

بيضة كبيرة.

ربع كوب صغيرة من الزيت النباتي.

كوب صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ربع كوب كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الكوب خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به البيض مع الفانيليا، ثم نضيف السكر إلى الخليط، ونخفق جيداً مع الاستمرار. نقوم بإضافة الحليب، والزيت على الخليط السابق، مع الاستمرار في الخفق ونضيف الدقيق بالتدريج بعد نخله ونضيف اليه البيكنج باودر. ثم نقوم بعد ذلك بدهن ثلاث أكواب بالسمن، ثم نسكب الخليط فيهما إلى المنتصف. نقوم بتشغيل الميكرويف على درجة 180 درجة مئوية. قومي بوضع الأكواب في الميكروويف لمدة خمس دقائق ونخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد وتقدم مع الشاي أو غيرها.

مقادير كيكة الخمس دقائق بدون بيض

سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة الخمس دقائق بدون بيض كالتالي:-

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

القليل من البيكنج صودا.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

تحتوي كيكة الخمس دقائق بدون بيض على بعض الخطوات لتحضيرها وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به السكر، الحليب، والزيت، و الليمون ، والبيكنج بودر، والبيكنج صودا، والفانيليا ونخفق المكونات معاً جيداً. ثم نضيف الكاكاو، و الدقيق بعد نخله، ونخفقهم معاً جيداً حتى يصبح الخليط خفيف. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير صينية بيركس وندهنها بالسمن، ونسكب الخليط داخلها، وندخل الصينية إلى الميكروويف لمدة خمس دقائق. نخرج الصينية من الفرن وتركها حتي تبرد وتصبح جاهزة للتقديم بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.