قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الاسنان الصفراء وازالة الجير المتراكم في دقائق

قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الاسنان الصفراء بالطبع الأسنان البيضاء تجعلك تبتسم بكل ثقة، ولذلك يجب الحرص على تنظيف أسنان من الجير ومن أي اصفرار موجود على الأسنان، وبالطبع عندما تجتمع مع الأهل أو الأصدقاء يكون مع نظرك الفم ولذلك يجب أن تهتم بتنظيف أسنانك والحصول على أسنان بيضاء ناصعة والتخلص من بقايا الطعام والاصفرار التي تسبب الإحراج وتسبب روائح غير جيدة بالمرة، سوف نتعرف على طريقة تبييض الأسنان والتخلص من أي بقع على الأسنان مع التخلص من الجير بسهولة من خلال هذا المقال.

قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الاسنان الصفراء

لست بحاجة للذهاب للطبيب ولكن يمكنك أن تتخلص من بقع الأسنان والإصرار من خلال عمل مجموعة من الوصفات المنزلية الجيدة، يمكنك بالفعل استخدام مكونات طبيعية رائعة، حتى تحصل على أسنان مشرقة البياض عليك تجربة الوصفات التالية:

أحد المكونات المذهلة لتنظيف الأسنان، عليك التخلص من بقايا البطيخ الأحمر الموجودة بالقشر، ثم تقطيع القشرة لحجم صغير للغاية، قم بتمرير القطع على أسنانك حتى تساعد في التخلص من بقايا الطعام والبقع.

أشهر طريقة لتنظيف بقع الأسنان، فيمكنك أخذ قشور بسيط من قشر البرتقال وتمريره على الأسنان من الخارج، ومن ثم تكرار التجربة عدة مرات متتالية، يتم التخلص من جميع البقع والاصفرار الموجود على الاسنان.

أفضل طريقة لتبييض أسنانك، حيث يتم خلط ملعقتين صودا خبز مع الماء ومن ثم تدليك الأسنان بهما ومن ثم شطف الفم عدة مرات.

يعتبر من أهم مكونات تنظيف الأسنان وتبييضها.