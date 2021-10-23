جربي الوصفة اليابانية السحرية لتبييض الجسم بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في مطبخك

نقدم لجميع متابعينا اليوم الوصفة اليابانية السحرية لتبييض الجسم، والتي تعد من أشهر الوصفات للعناية بالجسم، والتي تمنحه اللمعان والنعومة التي يحتاجها، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في البيت بسبب توافر مكوناتها في كل مطبخ، فهي تعتمد على الأرز والماء، وهم موجودين بشكل أساسي في كل بيت، وتتميز هذه المكونات باحتوائها على العديد من الفوائد، حيث تساعد على شد الوجه وتفتيح لونه بشكل واضح، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها في الفقرات التالية. الوصفة اليابانية لتبييض الجسم في البيت الوصفة اليابانية لتبييض الجسم في البيت المكونات: كوب واحد من الأرز.

كوبان من الماء. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نقوم بنقع الأرز في الكمية المذكورة من الماء.

ونتركه منقوع لمدة ثلث ساعة على الأقل.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بتقليب الماء الخاص بالنقع بشكل جيد حتى نلاحظ تحول لونه إلى اللون الأبيض مثل اللبن.

ونقوم بتصفيته جيداً من الأرز، ونخزن الماء في زجاجة محكمة الغلق. كيفية الاستخدام: نقوم بوضع قطنة في ماء الأرز الموجود لدينا، ونمسح لها الأماكن الغامقة في الجسم مثل الوجه والرقبة والكوع والركبة.

ونترك الماء على المنطقة لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

وسوف تلاحظون فرق واضح ونتيجة ممتازة. ماسك الأرز لشد الوجه وعلاج التجاعيد نحضر قدر ونضع به كمية كافية من الماء، ونضيف له ثلاثة ملاعق من الأرز.

ونغليهم على النار، وبعد ذلك نقوم بتصفيتهم.

نخلط الأرز بعد تصفيته مع 2 ملعقة من الأفوكادو المهروس وملعقة واحدة من العسل.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ذو قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل جيد ونتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل.

ثم نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. ماسك الشوفان للتخلص من التجاعيد نقوم بخلط ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق الشوفان مع ملعقة مثلها من الماء في وعاء صغير.

نقلب حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نغسل الوجه ونوزع الخليط عليه جيداً، ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة مرة أسبوعياً لأفضل النتائج. كيفية الاستخدام:ماسك الأرز لشد الوجه وعلاج التجاعيدماسك الشوفان للتخلص من التجاعيد الوسوم

نقدم لجميع متابعينا اليوم الوصفة اليابانية السحرية لتبييض الجسم، والتي تعد من أشهر الوصفات للعناية بالجسم، والتي تمنحه اللمعان والنعومة التي يحتاجها، ويمكن تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في البيت بسبب توافر مكوناتها في كل مطبخ، فهي تعتمد على الأرز والماء، وهم موجودين بشكل أساسي في كل بيت، وتتميز هذه المكونات باحتوائها على العديد من الفوائد، حيث تساعد على شد الوجه وتفتيح لونه بشكل واضح، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها في الفقرات التالية. الوصفة اليابانية لتبييض الجسم في البيت الوصفة اليابانية لتبييض الجسم في البيت المكونات: كوب واحد من الأرز.

كوبان من الماء. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نقوم بنقع الأرز في الكمية المذكورة من الماء.

ونتركه منقوع لمدة ثلث ساعة على الأقل.

وبعد مرور هذه المدة نقوم بتقليب الماء الخاص بالنقع بشكل جيد حتى نلاحظ تحول لونه إلى اللون الأبيض مثل اللبن.

ونقوم بتصفيته جيداً من الأرز، ونخزن الماء في زجاجة محكمة الغلق. كيفية الاستخدام: نقوم بوضع قطنة في ماء الأرز الموجود لدينا، ونمسح لها الأماكن الغامقة في الجسم مثل الوجه والرقبة والكوع والركبة.

ونترك الماء على المنطقة لمدة 20 دقيقة على الأقل، ثم نقوم بشطفها بالماء الفاتر.

وسوف تلاحظون فرق واضح ونتيجة ممتازة. ماسك الأرز لشد الوجه وعلاج التجاعيد نحضر قدر ونضع به كمية كافية من الماء، ونضيف له ثلاثة ملاعق من الأرز.

ونغليهم على النار، وبعد ذلك نقوم بتصفيتهم.

نخلط الأرز بعد تصفيته مع 2 ملعقة من الأفوكادو المهروس وملعقة واحدة من العسل.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس ذو قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بشكل جيد ونتركه لمدة ثلث ساعة على الأقل.

ثم نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر. ماسك الشوفان للتخلص من التجاعيد نقوم بخلط ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق الشوفان مع ملعقة مثلها من الماء في وعاء صغير.

نقلب حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

نغسل الوجه ونوزع الخليط عليه جيداً، ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة مرة أسبوعياً لأفضل النتائج. كيفية الاستخدام:ماسك الأرز لشد الوجه وعلاج التجاعيدماسك الشوفان للتخلص من التجاعيد

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