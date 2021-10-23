سر غامض في طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومتشتريش من بره

نتحدث اليوم عن طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تهتم العديد من ربات البيوت بالحصول على الطريقة الصحيحة لعمل الهريسة، التي تعد من أهم الأطباق التى يتم تحضيرها وتقديمها فى مختلف المناسبات، ومن جانبنا قررنا أن نوافيكم متابعينا الكرام بطريقة عمل الهريسة، حتى تتمكنوا من الحصول على أفضل طعم، وبأقل تكلفة، هيا بنا نتعرف على الخطوات عمل الهريسة المرملة.

مقادير عمل الهريسة المرملة في المنزل

وتتداول الكثير من السيدات العديد من طرق عمل الحلويات الشرقية، ومن أشهر الحلويات التي لا غنى عنها فى أى منزل الكنافة، والبسبوسة، والجلاش،والهريسة، وغيرها من الحلويات،وتعد هذه الأنواع من أشهر أنواع الحلويات التي يعرفها ويحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، لهذا خصصنا اليوم السبت الموافق 18 من أكتوبر الجاري هذا المقال لموافاتكم بالمقادير المطلوبة لعمل الهريسة المرملة في المنزل، وإليكم المقادير في نقاط واضحة ومحددة، وهي كالتالي:

أولاً إحضار 2 كوب من السميد الناعم.

ثانياً إحضار كوب من اللبن الزبادي أو اللبن الرائب.

ثالثاً: إحضار واحد كوب من السكر.

رابعاً: إحضار معلقة واحدة من الطحينة.

خامساً: إحضار معلقة صغيرة من البيكنج باودر.

سادساً: إحضار كمية مناسبة من اللوز والفستق.

طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل

وكما شاهدنا في مقادير عمل الهريسة المرملة، نجدها قريبة من مقادير عمل البسبوسة، ولذلك تتداول الأمر على بعض النساء في كيفية عمل كل واحدة منهم علي حدا، لهذا نطرح من خلال مقالنا هذا الطريقة المثلى لعمل الهريسة المرملة، بسهولة وبخطوات بسيطة كل ما عليكي سيدتي اتباع الخطوات التالية، وسوف تحصلين علي أشهر بطريقة مثل المحلات، وقد جاءت الطريقة كما يلى: