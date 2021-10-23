سر غامض في طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ومتشتريش من بره

نتحدث اليوم عن طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تهتم العديد من ربات البيوت بالحصول على الطريقة الصحيحة لعمل الهريسة، التي تعد من أهم الأطباق التى يتم تحضيرها وتقديمها فى مختلف المناسبات، ومن جانبنا قررنا أن نوافيكم متابعينا الكرام بطريقة عمل الهريسة، حتى تتمكنوا من الحصول على أفضل طعم، وبأقل تكلفة، هيا بنا نتعرف على الخطوات عمل الهريسة المرملة.مقادير عمل الهريسة المرملة في المنزل
وتتداول الكثير من السيدات العديد من طرق عمل الحلويات الشرقية، ومن أشهر الحلويات التي لا غنى عنها فى أى منزل الكنافة، والبسبوسة، والجلاش،والهريسة، وغيرها من الحلويات،وتعد هذه الأنواع من أشهر أنواع الحلويات التي يعرفها ويحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، لهذا خصصنا اليوم السبت الموافق 18 من أكتوبر الجاري هذا المقال لموافاتكم بالمقادير المطلوبة لعمل الهريسة المرملة في المنزل، وإليكم المقادير في نقاط واضحة ومحددة، وهي كالتالي:
- أولاً إحضار 2 كوب من السميد الناعم.
- ثانياً إحضار كوب من اللبن الزبادي أو اللبن الرائب.
- ثالثاً: إحضار واحد كوب من السكر.
- رابعاً: إحضار معلقة واحدة من الطحينة.
- خامساً: إحضار معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
- سادساً: إحضار كمية مناسبة من اللوز والفستق.
وكما شاهدنا في مقادير عمل الهريسة المرملة، نجدها قريبة من مقادير عمل البسبوسة، ولذلك تتداول الأمر على بعض النساء في كيفية عمل كل واحدة منهم علي حدا، لهذا نطرح من خلال مقالنا هذا الطريقة المثلى لعمل الهريسة المرملة، بسهولة وبخطوات بسيطة كل ما عليكي سيدتي اتباع الخطوات التالية، وسوف تحصلين علي أشهر بطريقة مثل المحلات، وقد جاءت الطريقة كما يلى:
- نقوم بإضافة السميد مع البيكنج باودر في وعاء مناسب، ثم نخليهم مع بعض جيداً.
- نقوم بإضافة كوب اللبن مع التقليب الجيد.
- نقوم بإضافة السكر والتقليب الجيد للحصول على قوام الهريسة.
- نقوم بإحضار صنية ودينها بالطحين، ثم نضع الخليط بها ونقوم بفرده جيدا بالصينية.
- يتم تقطيع البسبوسة علي شكل مربعات، ونضع فوقها التزيين الفستق واللوز.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 بعد تسهيله، ويتم تركها لمدة 30 دقيقة، حتي تحصل علي اللون الذهبي وتنضج.
- نقوم بعمل السيرب الذي يتم إعداده من خلال وضع 2 كوب من الماء مع كوب ونصف من السكر و عصير نصف ليمونة، ونضعه علي النار حتي يغلي لمدة 10 دقائق.
- نقوم بصب السيرب علي الهريسة بعد أن تبرد، وبعدها تستطيع أكل أحلي هريسة بالهناء والعافية.
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نتحدث اليوم عن طريقة عمل الهريسة المرملة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تهتم العديد من ربات البيوت بالحصول على الطريقة الصحيحة لعمل الهريسة، التي تعد من أهم الأطباق التى يتم تحضيرها وتقديمها فى مختلف المناسبات، ومن جانبنا قررنا أن نوافيكم متابعينا الكرام بطريقة عمل الهريسة، حتى تتمكنوا من الحصول على أفضل طعم، وبأقل تكلفة، هيا بنا نتعرف على الخطوات عمل الهريسة المرملة.مقادير عمل الهريسة المرملة في المنزل
وتتداول الكثير من السيدات العديد من طرق عمل الحلويات الشرقية، ومن أشهر الحلويات التي لا غنى عنها فى أى منزل الكنافة، والبسبوسة، والجلاش،والهريسة، وغيرها من الحلويات،وتعد هذه الأنواع من أشهر أنواع الحلويات التي يعرفها ويحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، لهذا خصصنا اليوم السبت الموافق 18 من أكتوبر الجاري هذا المقال لموافاتكم بالمقادير المطلوبة لعمل الهريسة المرملة في المنزل، وإليكم المقادير في نقاط واضحة ومحددة، وهي كالتالي:
- أولاً إحضار 2 كوب من السميد الناعم.
- ثانياً إحضار كوب من اللبن الزبادي أو اللبن الرائب.
- ثالثاً: إحضار واحد كوب من السكر.
- رابعاً: إحضار معلقة واحدة من الطحينة.
- خامساً: إحضار معلقة صغيرة من البيكنج باودر.
- سادساً: إحضار كمية مناسبة من اللوز والفستق.
وكما شاهدنا في مقادير عمل الهريسة المرملة، نجدها قريبة من مقادير عمل البسبوسة، ولذلك تتداول الأمر على بعض النساء في كيفية عمل كل واحدة منهم علي حدا، لهذا نطرح من خلال مقالنا هذا الطريقة المثلى لعمل الهريسة المرملة، بسهولة وبخطوات بسيطة كل ما عليكي سيدتي اتباع الخطوات التالية، وسوف تحصلين علي أشهر بطريقة مثل المحلات، وقد جاءت الطريقة كما يلى:
- نقوم بإضافة السميد مع البيكنج باودر في وعاء مناسب، ثم نخليهم مع بعض جيداً.
- نقوم بإضافة كوب اللبن مع التقليب الجيد.
- نقوم بإضافة السكر والتقليب الجيد للحصول على قوام الهريسة.
- نقوم بإحضار صنية ودينها بالطحين، ثم نضع الخليط بها ونقوم بفرده جيدا بالصينية.
- يتم تقطيع البسبوسة علي شكل مربعات، ونضع فوقها التزيين الفستق واللوز.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 بعد تسهيله، ويتم تركها لمدة 30 دقيقة، حتي تحصل علي اللون الذهبي وتنضج.
- نقوم بعمل السيرب الذي يتم إعداده من خلال وضع 2 كوب من الماء مع كوب ونصف من السكر و عصير نصف ليمونة، ونضعه علي النار حتي يغلي لمدة 10 دقائق.
- نقوم بصب السيرب علي الهريسة بعد أن تبرد، وبعدها تستطيع أكل أحلي هريسة بالهناء والعافية.
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