طريقه عمل الهريسة الشهية مثل محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة

طريقة عمل الهريسة، تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير للغاية في جميع دول العربية، كما يجب الإشارة أن طريقة عمل الهريسة من الوصفات التي يتم البحث عنها بشكل كبير على جميع محركات البحث جوجل، كما يمكنكم عملها في المنزل بالعديد من الوصفات المختلفة سوف نقدم لكم بعضا منها خلال هذا المقال، كما يجب الإشارة أن الهريسة يتواجد قيمة غذائية عالية للغاية تمد الجسم بالعديد من الفوائد، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الهريسة في المنزل بكل سهولة بمكونات سهلة غير مكلفة نهائيا تابعوا معانا طريقة عمل الهريسة المكونات: كوبين من السميد .

كوب من السكر الأبيض .

كوب من الزبدة الذائبة.

شربات .

بضع حبات من اللوز المطحون.

كوبين من الماء طريقة التحضير الوصفة أولا نقوم بوضع السكر والسميد في وعاء مع بعضهم ونقوم بتقليب جيدا .

ثم نقوم بإضافة الزبدة الذائبة إلى الخليط السابقة ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى يمتزج الخليط ثم نقوم بتركه جانبا في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح تماما .

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الماء إلى الخليط ونقوم بالخلطة جيدا حتى نحصل على عجين متماسكة .

ثم نقوم بعد ذلك بدهن صينية مدهونة بالزيت ونقوم بتسوية السطح جيدا ثم نقوم بتقسيمها بالسكين على شكل مربعات ونقوم بوضع حبات اللوز على كل قطعة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية .

نقوم بوضع صينية الهريسة في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها ونتركها جانبا حتى تبرد تماما نقوم بوضع قطع الهريسة في طبق التقديم ويمكنكم تقديمها مع القهوة العربية الوصفة الثانية لعمل الهريسة في المنزل المكونات: ملعقة كبيرة من حبة البركة .

ملعقة صغيرة من الخميرة .

ملعقة ونصف كبيرة من السمسم .

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام .

كوب من الماء

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوبان من السميد.

ثلث كوب من حبوب الحلبة. طريقة تحضير الوصفة نقوم بغسل حبوب الحياة جيدا بالماء البارد عدة مرات ونق م بوضعها في الماء ليلة كاملة .

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الحلبة في قدر متوسط الحجم وتغطيتها بكمية مناسبة من الماء ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى طريان حبوب الحلبة .

نقوم بوضع السميد وزيت الزيتون في وعاء ونقوم بالتقليب جيدا مع الزيت ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص وجبة البركة والخميرة وكوب من ماء سلق الحلبة وحبوب الحلبة المسلوقة والملح إلى السميد ويتم تقليب المكونات جيدا .

نقوم بصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت مع تسوية سطح خليط الهريسة ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ساعتين حتى تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بوضع الهريسة في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ، ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقسيم الهريسة إلى مربعات .

ثم نقوم بعد ذلك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي .

نقوم بإخراج الهريسة من الفرن ويتم وضع الشربات عليها .

ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم ونقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء الوسوم

طريقة عمل الهريسة، تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير للغاية في جميع دول العربية، كما يجب الإشارة أن طريقة عمل الهريسة من الوصفات التي يتم البحث عنها بشكل كبير على جميع محركات البحث جوجل، كما يمكنكم عملها في المنزل بالعديد من الوصفات المختلفة سوف نقدم لكم بعضا منها خلال هذا المقال، كما يجب الإشارة أن الهريسة يتواجد قيمة غذائية عالية للغاية تمد الجسم بالعديد من الفوائد، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الهريسة في المنزل بكل سهولة بمكونات سهلة غير مكلفة نهائيا تابعوا معانا طريقة عمل الهريسة المكونات: كوبين من السميد .

كوب من السكر الأبيض .

كوب من الزبدة الذائبة.

شربات .

بضع حبات من اللوز المطحون.

كوبين من الماء طريقة التحضير الوصفة أولا نقوم بوضع السكر والسميد في وعاء مع بعضهم ونقوم بتقليب جيدا .

ثم نقوم بإضافة الزبدة الذائبة إلى الخليط السابقة ونقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى يمتزج الخليط ثم نقوم بتركه جانبا في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح تماما .

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الماء إلى الخليط ونقوم بالخلطة جيدا حتى نحصل على عجين متماسكة .

ثم نقوم بعد ذلك بدهن صينية مدهونة بالزيت ونقوم بتسوية السطح جيدا ثم نقوم بتقسيمها بالسكين على شكل مربعات ونقوم بوضع حبات اللوز على كل قطعة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية .

نقوم بوضع صينية الهريسة في الفرن لمدة ثلاثين دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها ونتركها جانبا حتى تبرد تماما نقوم بوضع قطع الهريسة في طبق التقديم ويمكنكم تقديمها مع القهوة العربية الوصفة الثانية لعمل الهريسة في المنزل المكونات: ملعقة كبيرة من حبة البركة .

ملعقة صغيرة من الخميرة .

ملعقة ونصف كبيرة من السمسم .

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام .

كوب من الماء

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوبان من السميد.

ثلث كوب من حبوب الحلبة. طريقة تحضير الوصفة نقوم بغسل حبوب الحياة جيدا بالماء البارد عدة مرات ونق م بوضعها في الماء ليلة كاملة .

ثم بعد ذلك نقوم بتصفية الحلبة في قدر متوسط الحجم وتغطيتها بكمية مناسبة من الماء ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى طريان حبوب الحلبة .

نقوم بوضع السميد وزيت الزيتون في وعاء ونقوم بالتقليب جيدا مع الزيت ثم نقوم بإضافة السمسم المحمص وجبة البركة والخميرة وكوب من ماء سلق الحلبة وحبوب الحلبة المسلوقة والملح إلى السميد ويتم تقليب المكونات جيدا .

نقوم بصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت مع تسوية سطح خليط الهريسة ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة ساعتين حتى تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بوضع الهريسة في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ، ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بتقسيم الهريسة إلى مربعات .

ثم نقوم بعد ذلك الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي .

نقوم بإخراج الهريسة من الفرن ويتم وضع الشربات عليها .

ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم ونقوم بتقديمها وبالهناء والشفاء

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