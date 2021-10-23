طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشيكولاته والقشطة هشة ولذيذة

تبحث كل أم عن طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة وخاصة في موسم المدارس، حيث تكون نوع من الحلوى الخفيفة التي تقدم للأولاد في صندوق الغداء المدرسي بدلاً من شراء الحلويات المغلفة، لذا نقوم بنقل وصفة كيك البسكويت البارد بالتفصيل لكي نساعد جميع الأمهات في تقديم الأكلات الصحية لأبنائهم.

طريقة عمل كيك البسكويت البارد

عبوتين كبار من بسكويت الشاي يتم طحنهم جيداً.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

ثمانية قطع من الجبن الكريمي حجم القطعة بنفس حجم الجبنة المثلثات.

كوب حليب مكثف محلى.

كوب من القشطة اللباني.

كوب سكر.

بيضة.

بيكنج باودر.

شوكولاتة.

خطوات تحضير كيكة البسكويت القشطة

يتم إحضار إناء ويوضع فيه البسكويت المفتت وعلية بيكنج باودر والكاكاو.

نضع السكر والبيض في وعاء العجان الكهربائي ونخلط جيداً.

نضع البسكويت في العجان وتخلط مرة أخرى.

يتم دهن صينية بمادة دهنية ووضع خليط البسكويت البارد.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

نضع عجينة كيك البسكويت الباردة.

بعد ربع ساعة تقريباً يتم التماسك وتخرج من الفرن وتركها تبرد.

نخضر مضرب البيض ويتم وضع الجبنة والحليب المكثف القشطة وضربهم جيداً.

بعد التأكد من أن كيكة البسكويت باردة نضع عليها السائل الأبيض المتماسك وفرده جيداً.

توضع في الثلاجة حتى يتماسك ثم يتم تزينه بالشوكولاته.

كيكة البسكويت الباردة

عبوة كبيرة منة البسكويت السادة فيما يعادل كوبان.

ملعقة كبير من البيكنج باودر

ثلاث بيضات.

نصف كوب سكر.

ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من لبن الحليب.

كوب من القشطة اللباني.

نصف كوب من لبن البودرة الجاف.

تحضير كيك البسكويت والقشطة

يوضع في الخلاط الكهربائيّ السوائل من اللبن والزبدة والبيض ثم السكر. نضع البسكويت فى الكبة الكهربائية ونكسره جيداً حتى يصبح مثل الدقيق ثم نضع البيكنج باودر.

يتم وضع البسكويت في إناء عميق ثم نضع عليها السائل ويتم خلطهم.

تدهن صينية التحضير ويوضع فيها الخليط.

ويوضع في الفرن الساخن حتى النضج.

نخلط القشطة مع لبن البودرة والحليب المحلى جيداً.

تدهن به وجه كيكة البسكويت، وتوضع بالفرن مرة أخري حتى النضج، ثم تخرج وتزين بالشوكولاتة وجوز الهند.

إن أهم ما يميز وصفة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة أنها طعمها جميل جدا ويحبها الأطفال والكبار ويمكن تقديمها للضيوف وفي الرحلات أو للإفطار، وأنها سريعة في وقت وأهم ما في الأمر مشبعة وسريعة في الامتصاص والهضم فهي خفيفة على المعدة.