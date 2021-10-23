طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط بخطوات بسيطة

تعتبر كيكة البرتقال الهشة ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الإسفنجي، الذي يمكنك تقديمه إلي أطفالك في الصباح، علي الإفطار بجانب الحليب أو الشاي، من أنواع الكيك اللذيذ والهش ذات قوام خفيف ورائع، مغذي ومفيد جداً للأطفال، لأنه يحتوي علي البيض والحليب وهي مكونات غذائية وصحية، تحتوي علي نسبة من الكالسيوم والفيتامينات، يتميز هذا الكيك بسهولة وسرعة تحضيره، من الكيك الاقتصادي والغير مكلف، يمكن تحضيره أيضاً في المناسبات والأعياد والاحتفالات، حضري لأطفالك في المنزل بكل بساطة وسهولة، وتكون غالباً كل مكوناته في جميع المنازل متوافرة، فهو من الأطعمة المميزة في كل بيت، يحتوي علي العديد من المكونات الغذائية، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كيكة البرتقال الهشة

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا النوع من الكيك الهش وهي كالاتي:-

كوب كبير من عصير البرتقال.

2 كوب من السكر.

4 بيضات.

معلقة كبيرة فانيليا.

2 كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كيكة البرتقال الهشة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهي كالاتي:-

سخني الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، ثم بعد ذلك احضري الخلاط الكهربائي، وضعي به البرتقال و الزيت والسكر والبيض والفانيليا، واخلطيهم جيداً. بعد ذلك اخلطي الدقيق مع بكينج بودر والملح في وعاء، ثم ضيفيهم علي المزيج الذي بالخلاط واخلطيهم بسرعة متوسطة، حتي يصبح كل شيء ناعماً. ثم يسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة، وادخليه الفرن لمدة 40 دقيقة، حتي ينضج الكعك ويأخذ اللون الذهبي. بعد كدة اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تماماً، ثم قطعيها وقدميها بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة لضمان نجاح وصفة الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-