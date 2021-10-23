طريقة عمل كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل

كرات البطاطس المحشية ، تعتبر من الوجبات السهلة سريعة التحضير، التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وهي من الوجبات التي لها طعم لذيذ وشهية، ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة عمله من بلد الي أخر، حيث أنه يمكن عملها كفتة أو فطائر، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تعمل البطاطس على ضبط مستوي ضغط الدم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات البطاطس المحشية

تحتوي كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-

١٠ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

٥ فصوص من الثوم المهروس.

حبة بصل متوسطة مفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-