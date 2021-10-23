طريقة عمل كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل

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كرات البطاطس المحشية ، تعتبر من الوجبات السهلة سريعة التحضير، التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وهي من الوجبات التي لها طعم لذيذ وشهية، ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة عمله من بلد الي أخر، حيث أنه يمكن عملها كفتة أو فطائر، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تعمل البطاطس على ضبط مستوي ضغط الدم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل كرات البطاطس المحشية
تحتوي كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- ١٠ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- قومي بتقشير البطاطس وتقسيمها الي نصفين لو كبيرة ونقورها ونحتفظ بقلب البطاطس لكى نستخدمة في الخطوات القادمة.
- نقوم بتشويح البطاطس في الزيت وتخرجه من المقلاة ونتركه جانباً.
- ثم نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضع به البصل ونقلب حتى تزيل.
- نضيف بعد ذلك اللحمة ونقلب جيداً ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح والقرفة ونقلب جيداً.
- تحضير مقلاة أخر ونضع به ملعقة من الزيت ونشوح فيه الثوم ونضيف إليه الكزبرة والصلصة وعصير الطماطم ونتركه يغلي ربع ساعة.
- ثم نقوم بتحضير صينية ونضع بها قلب البطاطس ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- قومي بعد ذلك بحشو البطاطس باللحمة المفرومة ونرصها في الصينية ونضع عليها الصلصة وتدخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج لمدة ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب الأرز والخبر والمقبلات بالهنا والشفا.
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كرات البطاطس المحشية ، تعتبر من الوجبات السهلة سريعة التحضير، التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وهي من الوجبات التي لها طعم لذيذ وشهية، ويحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة عمله من بلد الي أخر، حيث أنه يمكن عملها كفتة أو فطائر، تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث تعمل البطاطس على ضبط مستوي ضغط الدم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.مكونات عمل كرات البطاطس المحشية
تحتوي كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- ١٠ حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ٥ فصوص من الثوم المهروس.
- حبة بصل متوسطة مفرومة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الصلصة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- كوب من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من الفلفل الأسود.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات البطاطس المحشية باللحم المفروم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-
- قومي بتقشير البطاطس وتقسيمها الي نصفين لو كبيرة ونقورها ونحتفظ بقلب البطاطس لكى نستخدمة في الخطوات القادمة.
- نقوم بتشويح البطاطس في الزيت وتخرجه من المقلاة ونتركه جانباً.
- ثم نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت ونضع به البصل ونقلب حتى تزيل.
- نضيف بعد ذلك اللحمة ونقلب جيداً ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح والقرفة ونقلب جيداً.
- تحضير مقلاة أخر ونضع به ملعقة من الزيت ونشوح فيه الثوم ونضيف إليه الكزبرة والصلصة وعصير الطماطم ونتركه يغلي ربع ساعة.
- ثم نقوم بتحضير صينية ونضع بها قلب البطاطس ونتركها جانباً.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- قومي بعد ذلك بحشو البطاطس باللحمة المفرومة ونرصها في الصينية ونضع عليها الصلصة وتدخلها الفرن حتى تتحمر وتنضج لمدة ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن ونقدمها بجانب الأرز والخبر والمقبلات بالهنا والشفا.
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