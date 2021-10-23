طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر سر ياباني لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والجلد الميت من الوجه

يعد ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة من الماسكات الرهيبة في إزالة خلايا الجلد الميت مما يعمل على تفتيح البشرة، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وإعطاءها الحيوية والنضارة، ايضاً يعد ماسك الشاي الأخضر سر آخر من أسرار الخلطة اليابانية للتفتيح، حيث أن له فوائد كثيرة في تنشيط خلايا الجلد وإزالة التجاعيد والخطوط والتخلص من حب الشباب، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الشاي الأخضر للتفتيح في المنزل.

فوائد الشاي الأخضر على البشرة

هناك عدة فوائد للشاي الأخضر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يقلل الشاي الأخضر من خطر الإصابة بسرطان الجلد بسبب أشعة الشمس الضارة. يعمل على تنشيط خلايا الجلد ويجدد الخلايا الميتة ويساعد في علاج أمراض الجلد. يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه وظهور علامات الشيخوخة المبكرة. يعالج تهيج البشرة والاحمرار لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات. يساهم في علاج حب الشباب ومشكلات البشرة الدهنية المزعجة.

مكونات ماسك الشاي الأخضر لتفتيح البشرة

يتكون ماسك الشاي الأخضر من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الأرز المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير ماسك الشاي الأخضر لتقشير البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نحضر ماء مغلي ونقوم بعمل كوب من الشاي الأخضر مع الاحتفاظ بأعشاب الشاي. بعد ذلك نتركه لتبرد ونضعها في قالب صغير، ثم نضيف إليها ملعقة من العسل الأبيض ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الأرز المطحون ونمزجهم حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق ماسك الشاي الأخضر على الوجه هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بلطف ونتركه عليها لمدة لا تقل عن ٥ دقائق.

بعد ذلك نشطف البشرة بالماء الدافئ ويمكن استخدامها للوجه والجسم.

وهذا يعمل على تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وإزالة التصبغات حتى نحصل على بشرة نضرة ولامعة.

ماسك الشاي الأخضر والكركم

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل ماسك الشاي الأخضر والكركم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة صغيرة من دقيق الحمص مع ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من أوراق الشاي الأخضر الطازج مع الخلط حتى نحصل على قوام مناسب.

نضع الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم نشطفه بالماء ونجففه.

ماسك لترطيب البشرة الجافة

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل ماسك لترطيب البشرة الجافة وهو كالتالي:-