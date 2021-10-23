طريقة عمل الجلاش الحلو بكل تكاته في البيت مثل الحلواني بأقل تكاليف وبخطوات سهلة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن صناعة الحلويات من الأمور المعقدة التي لا يستطيع أن يقوم بها سوى الأشخاص المتخصصين في هذا الأمر، وبناءًا على ذلك فإننا اليوم سوف نجعل الأمر أسهل عن طريق توفير كافة المعلومات عن طريقة صناعة الجلاش الحلو في البيت بأقل تكاليف، ولكي تستطيع أن تتعرف على الطريقة يجب عليك في البداية أن تتعرف على أهم المكونات التي تدخل في صناعة الجلاش الحلو في البيت، وفي هذا الموضوع إليكم كل المعلومات التي تتعلق بطريقة عمل الجلاش الحلو.

طريقة عمل الجلاش الحلو

كغيره من أنواع الحلويات الشرقية المختلفة يتميز الجلاش الحلو بطعم مميز لا يمكن أن تستشعر مثله في باقي أنواع الحلويات، وعلى الرغم من طعمه اللذيذ إلا أن طريقته صنعه ليس صعبة على الإطلاق بل أنها تتميز بسهولتها أيضًا كما أن المكونات التي تدخل في صناعة الجلاش بسيطة ولن تحتاج منك إلى دفع الكثير من الأموال، وفي إطار هذا الشأن فإننا سوف نقوم بتوفير كافة المعلومات عن مكونات الجلاش الحلو لكي تستطيع أن تقوم بصناعته في المنزل في أقل من ساعة ومن بين أهم المكونات التي تدخل في عمل الجلاش إليكم التالي:

لفة جلاش.

ملعقة واحدة من الزبدة.

بيضة.

ملعقة هيل.

200 جرام تمر.

70 جرام سميد.

50 جرام سكر.

400 مللي حليب.

زبدة سائلة ويتم وضع الكمية حسب الرغبة.

خطوات تحضير الجلاش الحلو

لكي تستطيع أن تقوم بتحضير الجلاش الحلو في المنزل فنه ينبغي عليك في البداية أن تقوم بإتباع الخطوات التالية والتي سوف تجعلك تصنع أفضل جلاش يشبه ما تقوم بشرائه من محلات الحلويات تمامًا، وتتمثل طريقة صنع الجلاش في التالي: