طريقة عمل الحلويات الشرقية في المنزل بنفس الطعم الرائع

طريقة عمل الحلويات الشرقية ، تعتبر الحلوى الشرقية من الأصناف المحببة لدي الشعب المصرى والشعوب العربية. وهي ذات قيمة غذائية عالية بسبب احتوائها على المواد النشوية والسكرية والدهنية نظراً لاستخدام كمية من المكسرات فى حشوها، وهي ايضا مصدر هام للمواد البروتينية لاستعمال المحلول السكرى فى غالبية الأصناف. وفي هذه المقالة سنتناول كيفية صنع الحلويات الشرقية وشراب الحلوي.

طريقة عمل الحلويات الشرقية

سنتناول أولاً طريقة عمل شراب الحلوى الشرقية والذي يمكمك إستخدامه مع أي صنف من الحلويات كما تحبي.

المقادير:

١/٢ كيلو سكر.

١ كوب ماء.

نقط من عصير الليمون.

ماء ورد او فانيليا.

كيفية تحضير شراب الحلوي:

يذاب السكر فى الماء على نار هادئة ثم يضاف إليه عصير الليمون.

تقوي النار وتترك حتى يعقد مع نزع الريم.

ثانيا: طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المقادير :

١/٢ كيلو كنافة.

١ كوب لبن.

١/٢ ملعقة نشا كبيرة.

١/٢ كوب سمن.

قليل من القشدة اذا وجدت.

١/٢ مقدار من شراب الحلوى الشرقية.

طريقة عمل المهلبية للحشو:

يفكك النشا فى قليل من الماء البارد.

يضاف اللبن المغلى والماء الى النشا واللبن البارد ويقلب ثم يرفع على النار مع التقليب الجيد حتى يغلظ قوامه ويترك يغلى لبضع دقائق.

يرفع من على النار ثم يترك ليبرد ويضاف إليه القشدة حسب الرغبة.

كيفية عمل الكنافة بالمهلبية:

تدهن صينية بالسمن السائح.

تقطع الكنافة باليد قطعا صغيرة وترش بقليل من السمن المقدوح.

توضع نصف كمية الكنافة فى الصينية المدهونة ويضغط عليها جيدا.

توضع الكريمة ( المهلبية للحشو) فوق نصف الكنافة ثم يوضع النصف الاخر ويضغط عليها ايضا ثم ترش بباقى السمن على السطح.

تخبز فى فرن حار حتى يحمر الوجه ثم تقلب على الوجه الاخر وتدخل الفرن مرة ثانية حتى يحمر الوجه الاخر.

تسقى بالشراب البارد بمجرد خروجها من الفرن ثم تقطع وتقدم.

طريقة عمل عش العصفور

المقادير :

١/٢ كيلو جلاش طازج.

١ كوب سمن سائح.

مكسرات محمصة ومفرية او جوزهند.

١/٢ مقدار من الشراب.

طريقة الإعداد:

تؤخذ ورقة جلاش وتثني نصفين وتلف كالسيجارة على يد ملعقة خشب، ويبدأ باللف من الجزء المثنى مع ملاحظة ترك بوصة بدون لف لتكون بمثابة قاعدة للعش يوضع فوقها الحشو المستعمل.

يضغط على ورقة الجلاش الملفوفة من الداخل للخارج بقصد نزعها من الاسطوانة الخشبية وهذا يساعد على انكماشها ثم تنزع الورقة باحتراس ويحافظ على انكماشها وتشكل على هيئة العش ( مستديرة وسطها مسدود ).

يوضع فى صينية مدهونة بالسمن وتكرر العملية حتى ينتهى الجلاش مع ملاحظة وضع الوحدات بجانب بعضهما مما يساعدعلى المحافظة على شكلها.

يرش على سطحها مقدار من السمن السائح وتترك لمدة ١/٤ ساعة ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تنضج ويحمر لونها.

يرش على سطحها مقدار من السمن السائح وتترك لمدة ١/٤ ساعة ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تنضج ويحمر لونها. تصفى من السمن وتوضع فى الشراب البارد ثم تترك لتبرد.

يملأ وسط العش بمقدار من المكسرات المفرية او جوز الهند وتقدم.

قراطيس القطايف بالكريمة

المقادير :

١/٢ كيلو قطايف طازجة.

٢ ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

مقدار من الشراب

الحشو : مقدار من الكريم باتسيير أو الكريم شانتيه.

الطريقة :