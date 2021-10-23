ملعقة من النشا والقرنفل وتمتعي بأسنان ناصعة البياض ورائحة فم جميلة

النشا والقرنفل ، من أقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان وتخلصها من رائحة الفم الكريهة التي تسببها بقايا الأطعمة، ويزيل الاصفرار والجير المترسب عليها بكل سهولة، ويعطي الأسنان لمعان وبريق غير عادي، ويمنحها القوة ويحافظ عليها من التسوس، ويحمي اللثة من الالتهابات التي تصيبها، وهى خلطة طبيعية تحتوي على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تحمي الأسنان من الألم الصعبة والجراثيم التي تسببها السكريات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل الرهيبة لإزالة الاصفرار والجير المترسب على الأسنان بكل سهولة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خلطة النشا والقرنفل الرهيبة مكونات خلطة النشا والقرنفل الرهيبة سوف نتعرف على مكونات أقوى خلطة طبيعية لمنح الأسنان القوة والصلابة وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة كبيرة من الماء العادي. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون بعض القطرات من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والقرنفل الرهيبة لإزالة الاصفرار والجير المترسب على الأسنان بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طبق ونقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

ثم نضيف الماء، وعصير الليمون للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

ثم نضيف زيت النعناع العطري للخليط ونقلب برفق حتى يتجانس الخليط.

نقوم بغمس فرشة في الخليط، ثم نقوم بتدليك الأسنان جيداً لمدة ١٠ دقائق.

ثم نقوم بغسل الفم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق على الفور. فوائد النشا والقرنفل للأسنان سوف نتعرف على العديد من الفوائد الصحية الهامة التي يحتوي عليها القرنفل والنشا وهى كالتالي:- يحافظ على سلامة الأسنان من التسوس. كما يعطي للفم رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. يعالج التهابات اللثة ويوقف النزيف الداخلي. كما يجعل الأسنان بيضاء وجميلة. يزيل الجير والاصفرار المترسب على الأسنان بكل رائع. يمنح الأسنان القوة ويخلصها من البكتيريا والفطريات التي تتراكم عليها. كما تساعد على تنظيف الأسنان، وتمنع نزيف اللثة. تعطي للأسنان مظهر جمالي رائع وجميل. الوسوم

النشا والقرنفل ، من أقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان وتخلصها من رائحة الفم الكريهة التي تسببها بقايا الأطعمة، ويزيل الاصفرار والجير المترسب عليها بكل سهولة، ويعطي الأسنان لمعان وبريق غير عادي، ويمنحها القوة ويحافظ عليها من التسوس، ويحمي اللثة من الالتهابات التي تصيبها، وهى خلطة طبيعية تحتوي على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تحمي الأسنان من الألم الصعبة والجراثيم التي تسببها السكريات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل الرهيبة لإزالة الاصفرار والجير المترسب على الأسنان بكل سهولة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات خلطة النشا والقرنفل الرهيبة مكونات خلطة النشا والقرنفل الرهيبة سوف نتعرف على مكونات أقوى خلطة طبيعية لمنح الأسنان القوة والصلابة وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الملح. مقدار ملعقة صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة كبيرة من الماء العادي. مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون بعض القطرات من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة النشا والقرنفل الرهيبة لإزالة الاصفرار والجير المترسب على الأسنان بكل سهولة وهي كما يلي:- نحضر طبق ونقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها حتى تمتزج تماماً.

ثم نضيف الماء، وعصير الليمون للخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل الكريم.

ثم نضيف زيت النعناع العطري للخليط ونقلب برفق حتى يتجانس الخليط.

نقوم بغمس فرشة في الخليط، ثم نقوم بتدليك الأسنان جيداً لمدة ١٠ دقائق.

ثم نقوم بغسل الفم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق على الفور. فوائد النشا والقرنفل للأسنان سوف نتعرف على العديد من الفوائد الصحية الهامة التي يحتوي عليها القرنفل والنشا وهى كالتالي:- يحافظ على سلامة الأسنان من التسوس. كما يعطي للفم رائحة جميلة ومنعشة تدوم طول اليوم. يعالج التهابات اللثة ويوقف النزيف الداخلي. كما يجعل الأسنان بيضاء وجميلة. يزيل الجير والاصفرار المترسب على الأسنان بكل رائع. يمنح الأسنان القوة ويخلصها من البكتيريا والفطريات التي تتراكم عليها. كما تساعد على تنظيف الأسنان، وتمنع نزيف اللثة. تعطي للأسنان مظهر جمالي رائع وجميل.

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