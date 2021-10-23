طريقة عمل خبز الحليب اللذيذ والرائع في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

خبز الحليب ، يعتبر من المخبوزات الهشة وسهلة التحضير التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل عليها الكثير من الاشخاص في المخابز لشرائه، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة وبسيطة لتحضير حفاظاً على سلامة العائلة من بعض الأمراض المنتشرة، ويعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي تتكون من مكونات مفيدة لصحة الجسم ومغذية جداً حيث أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة عند الاطفال لاحتوائها على الحليب، حيث أنه يمكن عمله لاطفال المدارس بدل من شرائه من الخارج، ويمكن حشوة بالجبنة أو حلاوة الطحينية أو المربي وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل خبز الحليب الهش اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز الحليب

لعمل خبز الحليب هناك بعض المكونات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:-

كيس واحد من الخميرة الفورية.

2 كوب من الحليب.

ماء دافئ للعجن.

1 بيضة.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من الملح.

3 أكواب من الدقيق (حسب العجينة).

ربع كوب صغير من الزيت.

طريقة التحضير

وتحتوي طريقة تحضير خبز الحليب الهش واللذيذ على بعض الخطوات وهى كالتالي:-

نقوم بتحضير إناء وضعي به الحليب السائل، والسكر، والخميرة، واخلطي المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك البيضة بعد خفقها بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. نقوم بعد الخلط الجيد بإضافة الدقيق ونعجنه جيدًا. عندما تشكيل العجين نقوم بإضافة الزبدة ونعجن جيدًا وتكون متجانسة ومتماسكة وطرية، نقوم بتغطية العجين ونتركه ساعة ونصف حتى تختمر. نضع العجينة في رول وقطعيها إلى قطع في حجم الرغيف. نقوم بوضع جميع قطع العجين على شكل رول ولفها أسطوانة، ونضع قطع الخبز بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة. ثم نقوم بعد ذلك بتغطية الصينية لمدة ساعة حتى تختمر مرة أخري. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لتصبح جاهزة. قومي بدهن وجه الخبز بالبيض أو حليب سائل ووضعها في الفرن الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، بعد ذلك نقوم بوضعها تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي، لكي ينضج هذا الخبز يأخذ ربع ساعة من وقت دخوله الفرن. نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها حتي تبرد وتقدم على السفرة.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-