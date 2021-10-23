سر كريم الحلبة في تفتيح البشرة وإزالة سواد 20سنة

سر كريم الحلبة الرهيب في تفتيح البشرة من اول استعمال فوري حيث تبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وجميلة وخالية من التجاعيد والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة والكلف ونقدم لكل فتاة معجزة ربانيه من حبوب الحلبة للبشرة خالية من جميع ما سبق للحصول علي بشرة مشركة كالثلج وجميلة ونضارة للبشرة غير طبيعية ويعمل علي شد البشرة ويعطيكي بشرة خيالية ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل سر كريم الحلبة الرهيب في تفتيح البشرة من اول استعمال فقط.

مكونات سر كريم الحلبة لتفتيح البشرة فوري من اول استعمال

سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الحلبة الخرافي في تفتيح البشرة فوري من اول استعمال للحصول علي بشرة مشرقة كالقمر وهي كما يلي:-

معلقتين من الحلبة الجافة المطحون.

معلقة من النشا.

معلقة صغير من الدقيق.

معلقتين من عصير الليمون.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير الكريم في المنزل بخطوات سهلة للغاية وبدون تعب ولا تكلفة وتساعدكم بشكل كبير علي تفتيح فوري وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع الحلبة والدقيق والنشا ونقلب المكونات الجافة جيدا. ثم نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونقلب المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط كريمي. نغسل البشرة جيدا ثم نضع الخليط علي الوجه بتساوي ونتركه لمدة تتراوح من ساعة الي ساعة ونصف. ثم نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيا لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد سر كريم الحلبة لتفتيح البشرة فوري من اول استخدام

سوف نتعرف علي بعض فوائد كريم الحلبة للبشرة للحصول علي بشرة خالية من جميع المشاكل التي تواجه البشرة في فصل الصيف وهي كما يلي:-