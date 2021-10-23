طريقة الدجاج المشوي بالزبادي في الفرن بتكات مثل المطاعم

الدجاج المشوي بالزبادي في الفرن، يعتبر الدجاج من أجمل الأكلات التى يعشقها الكثير والكبير قبل الصغير، ويتم إعداد الدجاج بالكثير من الطرق ومنها الشوي وهو من اكثر أنواع التي تفضل تناولها الأسرة، فيمل أفراد الأسرة من تناول الدجاج بالطرق العادية يمكن إعداد الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي وعدد من مكونات الأخرى من بهارات عربية التي تجعل الدجاج مشوي بطعم الأصلي مثل الجاهز تماما فتابعوا معنا. طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي مثل الجاهزة عدد 4 قطع من دجاج يفضل صدور. عدد 2 كوب من زبادي. ربع كوب كزبرة خضراء. نصف بصلة مفرومة. زيت زيتون ربع كوب. 4 فص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من عصير ليمون. ربع ملعقة ملح. ربع ملعقة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة بصل بودر. خطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي الجاهزة يتم وضع الزبادي والبصل والثوم في وعاء الخلاط وخفقهم معا ووضع باقي البهارات مع زبادي وخفقهم معا.

ثم يضاف الكزبرة الخضراء مع زيت الزيتون مع عصير اليمون مع ملعقة من بابريكا وملعقة من كاتشب والملح والفلفل الأسود.

يتم خلط كل مكونات معا حتى تمتزج مع بعض ويكون سمكها متوسط القوام، واحضري صدور دجاج من دون تقطيعها وتتبل بمكونات التببيلة وتغطى بالكامل بالتربية وتدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تنشريها تماما.

ثم ترص صدور دجاج داخل صينية الفرن ويكون ساخن مسبقا على على حرارة عالية بدرجة 200 مئوية، وتدخل فرن لمدة ساعة أو يمكن شوي دجاج على الفحم في شواية.

ويقدم مع أرز ابيض ويقدم مع صلصة الطحينة أو صوص البابريكا، مع سلطة خضراء.

من أهم نصائح عمل دجاج مشوي في الفرن، لابد من غسل دجاج بالماء والخل والليمون جيدا وينقع دجاج بها حتى ينظف.

لابد من تتبيلة دجاج ان تكون بالزبادي حتى يكون قوام صدور دجاج طري ويشوى سريعا، كما يمكن استبدال صدور دجاج بدجاجة كاملة ويستحب ان تكون بحجم كيلو ونصف كيلو أو أقل حجما حتى تنضج سريعا، وتناول دجاج مشوي بتتبيلة زبادي مع أرز الأبيض، ويقدم ساخن بالهنا والشفا. طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي مثل الجاهزةخطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي الجاهزة الوسوم

الدجاج المشوي بالزبادي في الفرن، يعتبر الدجاج من أجمل الأكلات التى يعشقها الكثير والكبير قبل الصغير، ويتم إعداد الدجاج بالكثير من الطرق ومنها الشوي وهو من اكثر أنواع التي تفضل تناولها الأسرة، فيمل أفراد الأسرة من تناول الدجاج بالطرق العادية يمكن إعداد الدجاج المشوي بتتبيلة الزبادي وعدد من مكونات الأخرى من بهارات عربية التي تجعل الدجاج مشوي بطعم الأصلي مثل الجاهز تماما فتابعوا معنا. طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي مثل الجاهزة عدد 4 قطع من دجاج يفضل صدور. عدد 2 كوب من زبادي. ربع كوب كزبرة خضراء. نصف بصلة مفرومة. زيت زيتون ربع كوب. 4 فص ثوم مفروم. ملعقة كبيرة من عصير ليمون. ربع ملعقة ملح. ربع ملعقة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة بصل بودر. خطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي الجاهزة يتم وضع الزبادي والبصل والثوم في وعاء الخلاط وخفقهم معا ووضع باقي البهارات مع زبادي وخفقهم معا.

ثم يضاف الكزبرة الخضراء مع زيت الزيتون مع عصير اليمون مع ملعقة من بابريكا وملعقة من كاتشب والملح والفلفل الأسود.

يتم خلط كل مكونات معا حتى تمتزج مع بعض ويكون سمكها متوسط القوام، واحضري صدور دجاج من دون تقطيعها وتتبل بمكونات التببيلة وتغطى بالكامل بالتربية وتدخل الثلاجة لمدة ساعة حتى تنشريها تماما.

ثم ترص صدور دجاج داخل صينية الفرن ويكون ساخن مسبقا على على حرارة عالية بدرجة 200 مئوية، وتدخل فرن لمدة ساعة أو يمكن شوي دجاج على الفحم في شواية.

ويقدم مع أرز ابيض ويقدم مع صلصة الطحينة أو صوص البابريكا، مع سلطة خضراء.

من أهم نصائح عمل دجاج مشوي في الفرن، لابد من غسل دجاج بالماء والخل والليمون جيدا وينقع دجاج بها حتى ينظف.

لابد من تتبيلة دجاج ان تكون بالزبادي حتى يكون قوام صدور دجاج طري ويشوى سريعا، كما يمكن استبدال صدور دجاج بدجاجة كاملة ويستحب ان تكون بحجم كيلو ونصف كيلو أو أقل حجما حتى تنضج سريعا، وتناول دجاج مشوي بتتبيلة زبادي مع أرز الأبيض، ويقدم ساخن بالهنا والشفا. طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي مثل الجاهزةخطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي الجاهزة

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