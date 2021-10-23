طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة بطريقة المحلات الأصلية

ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرة سهلة وبسيطة، كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة. مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيس من المكرونة صغيرة الحجم.

أربع ملاعق زيت.

ملعقة كبيرة من اللية.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو طماطم مضروب في الخلاط.

بهارات (بابريكا، فلفل أسود، سبع بهارات، كبيبة صيني، ثوم بودرة، بصل بودرة، بهارات لحمة) بالكميات المرغوب فيها.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

ملعقتين فلفل رومي مقطع.

عيش بلدي. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بطهي البصل علي النار مع ملعقتين من الزيت حتي يذبل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات واللحمة المفرومة.

وبعدما يتغير لون اللحمة المفرومة نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع ونتركها علي النار حتي تتم تسوية اللحم المفروم ثم نتركه جانبا.

بعد ذلك نقوم بسلق المكرونة بنسبة ٩٠%.

ثم نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع ملاعق من الزيت وملعقة اللية ونقلبهم مع بعضهم البعض لمدة دقيقة علي النار.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونتركه على النار حتى ياخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الطماطم المضروب في الخلاط ونضيف إليه البهارات ونترك الطماطم علي النار حتى تتم تسويته.

وبعدما تتم تسوية الطماطم نقوم بإضافة المكرونة التي قمنا بسلقها إلي الطماطم ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بحشو المكرونة التي قمنا بإعدادها في العيش البلدي ونضع فوق المكرونة البعض من اللحم المفروم الذي قمنا بتسويته.

ويكون ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الجبنة الرومي طريقة عمل صوص الجبنة الرومي المكونات: ١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير الوسوم

ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرة سهلة وبسيطة، كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة. مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة سنتعرف فيما يلي علي مكونات ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: كيس من المكرونة صغيرة الحجم.

أربع ملاعق زيت.

ملعقة كبيرة من اللية.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كيلو طماطم مضروب في الخلاط.

بهارات (بابريكا، فلفل أسود، سبع بهارات، كبيبة صيني، ثوم بودرة، بصل بودرة، بهارات لحمة) بالكميات المرغوب فيها.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

ملعقتين فلفل رومي مقطع.

عيش بلدي. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة وطريقة تحضيره كالتالي: نقوم بطهي البصل علي النار مع ملعقتين من الزيت حتي يذبل.

بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات واللحمة المفرومة.

وبعدما يتغير لون اللحمة المفرومة نقوم بإضافة الفلفل الرومي المقطع ونتركها علي النار حتي تتم تسوية اللحم المفروم ثم نتركه جانبا.

بعد ذلك نقوم بسلق المكرونة بنسبة ٩٠%.

ثم نقوم بجلب إناء ونضع فيه أربع ملاعق من الزيت وملعقة اللية ونقلبهم مع بعضهم البعض لمدة دقيقة علي النار.

ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونتركه على النار حتى ياخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نقوم بإضافة الطماطم المضروب في الخلاط ونضيف إليه البهارات ونترك الطماطم علي النار حتى تتم تسويته.

وبعدما تتم تسوية الطماطم نقوم بإضافة المكرونة التي قمنا بسلقها إلي الطماطم ونتركهم على النار لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك نقوم بحشو المكرونة التي قمنا بإعدادها في العيش البلدي ونضع فوق المكرونة البعض من اللحم المفروم الذي قمنا بتسويته.

ويكون ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صوص الجبنة الرومي طريقة عمل صوص الجبنة الرومي المكونات: ١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ساندويتش المكرونة باللحمة المفرومة بطريقة المحلات الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.