طريقة عمل المكعبات المقلية بالقرفة والسكر

تعد وصفة المكعبات المقلية بالقرفة من أسهل وألذ وصفات الحلويات حيث يمكنك بطرية سهلة وفي وقت قصير تحضير قطع لذيذة الطعم بنكه القرفة وسيحبها أطفالك كثيراً ويطلبون تناولها، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة وطريقة التحضير من الألف إلى الياء. المكعبات المقلية بالقرفة المقادير اللازمة لعمل الحلوى: المكعبات المقلية بالقرفة المقادير اللازمة لعمل الحلوى: تحتاجين إلى: نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض أو السكر البني.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو رشة بسيطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

زيت للتحمير. مقادير التزيين: نصف كوب من السكر البني.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة ناعم. خطوات تحضير المكعبات المقلية بالقرفة: ضعي اللبن السائل في وعاء مناسب الحجم. يوضع الوعاء على نار متوسطة أو خفيفة. أضيفي الماء والزبدة إلى الخليط وقلبي حتى تذوب الزبدة. أضيفي الملح والسكر الأبيض أو البني وقلبي جيداً. اتركي الخليط على النار حتى يبدأ في الغليان. بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار واتركيه يهدأ قليلاً. أضيفي الفانيليا إلى الخليط وقلبي. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الدقيق إلى خليط اللحليب بشكل تدريجي مع التقليب المستمر. قومي بمزج المكونات حتى تتحول إلى عجين متماسك. أحضري كيس الحلواني وضعي به الخليط بكمية مناسبة. قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت على النار. يجب أن يكون الزيت غزير حتى يمكن قلي المكعبات فيه. ابدأي بإنزال الخليط في الزيت باستخدام كيس الحلواني برفق. اصنعي مكعبات من الخليط أو يمكنك عمل أي شكل تريدين. اتركي القطع تنضج في الزيت وتتحمر حتى تأخذ اللون الذهبي المطلوب من كل الجهات. قومي بتصفية القطع من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد. اخلطي القرفة مع السكر في وعاء. اغمسي القطع في الخليط حتى تتغلف بالقرفة والسكر. يمكنك إضافة إلى نكهة أخرى كالشوكولاتة أو الكريمة أو الكراميل. تقدم الحلوى باردة مع الشاى أو القهوة. خطوات تحضير المكعبات المقلية بالقرفة: الوسوم

تعد وصفة المكعبات المقلية بالقرفة من أسهل وألذ وصفات الحلويات حيث يمكنك بطرية سهلة وفي وقت قصير تحضير قطع لذيذة الطعم بنكه القرفة وسيحبها أطفالك كثيراً ويطلبون تناولها، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة وطريقة التحضير من الألف إلى الياء. المكعبات المقلية بالقرفة المقادير اللازمة لعمل الحلوى: المكعبات المقلية بالقرفة المقادير اللازمة لعمل الحلوى: تحتاجين إلى: نصف كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض أو السكر البني.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض أو رشة بسيطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

زيت للتحمير. مقادير التزيين: نصف كوب من السكر البني.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة ناعم. خطوات تحضير المكعبات المقلية بالقرفة: ضعي اللبن السائل في وعاء مناسب الحجم. يوضع الوعاء على نار متوسطة أو خفيفة. أضيفي الماء والزبدة إلى الخليط وقلبي حتى تذوب الزبدة. أضيفي الملح والسكر الأبيض أو البني وقلبي جيداً. اتركي الخليط على النار حتى يبدأ في الغليان. بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار واتركيه يهدأ قليلاً. أضيفي الفانيليا إلى الخليط وقلبي. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الدقيق إلى خليط اللحليب بشكل تدريجي مع التقليب المستمر. قومي بمزج المكونات حتى تتحول إلى عجين متماسك. أحضري كيس الحلواني وضعي به الخليط بكمية مناسبة. قومي بتسخين الزيت في طاسة لا تلتصق كالتيفال أو الجرانيت على النار. يجب أن يكون الزيت غزير حتى يمكن قلي المكعبات فيه. ابدأي بإنزال الخليط في الزيت باستخدام كيس الحلواني برفق. اصنعي مكعبات من الخليط أو يمكنك عمل أي شكل تريدين. اتركي القطع تنضج في الزيت وتتحمر حتى تأخذ اللون الذهبي المطلوب من كل الجهات. قومي بتصفية القطع من الزيت وضعيها على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد. اخلطي القرفة مع السكر في وعاء. اغمسي القطع في الخليط حتى تتغلف بالقرفة والسكر. يمكنك إضافة إلى نكهة أخرى كالشوكولاتة أو الكريمة أو الكراميل. تقدم الحلوى باردة مع الشاى أو القهوة. خطوات تحضير المكعبات المقلية بالقرفة:

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