تعرفي على طريقة عمل مخلل اللفت وهو أحد أنواع المخلل المشهورة التي يمكنك شرائها جاهزة من المحلات أو يمكن تحضيره في المنزل بطريقة مشابهة لتحضير المخلل من الأنواع الأخرى، فيما يلي تعرف على الطريقة الصحيحة التي تساعدك في الحصول على أطيب طعم وأفضل مذاق من المخلل مثل طعم المحلات.

مكونات عمل مخلل اللفت في المنزل

يمكن عمل مخلل اللفت في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة يمكن شرائها من الأسواق، ولكن احرص على أن تكون بالمقادير التالية:

ثلاث حبات من اللفت كبير الحجم.

ربع كوب من الملح.

كمية كافية من الماء بحسب حاجة الوعاء.

شكنظر مقطع ومسلوق.

فنجان من الخل.

طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل

يمكن عمل مخلل اللفت في المنزل بنفس الطريقة التي يتم تحضيرها في المحلات من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة تتمثل فيما يلي:

نغسل جميع حبات اللفت بشكل جيد ثم نجففها بوسيلة معينة وتقوم بتقطيع كل حبة من حبات اللفت إلى مكعبات.

نحضر الشمندر المسلوق ثم نقطعه هو الآخر في شكل مكعبات أيضاً.

في برطمان ذو حجم مناسب من الزجاج نضيف الشرائح من كل من اللفت مع شرائح الشمندر ونقلبهم معا ً.

نحضر كمية كافية من الماء النظيف ونسكبها فوق البرطمان الذي يحتوي على اللفت حتى يمتليء البرطمان إلى ثلاثة أرباعه.

نضيف كمية الملح التي لدينا يعد ذلك فنجان الخل وبواسطة الملعقة نقلب المكونات داخل البرطمان حتى يتنكه المخلل بالكامل.

نغلق البرطمان غلق محكم على المكونات الموجودة بداخله.

نترك برطمان مخلل اللفت في مكان دافيء وذو درجة حرارة مناسبة لمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتسب الطعم.

يحتوي مخلل اللفت على الأملاح التي تعمل كمدرات طبيعية للبول مما يساعد في التخلص من الماء الزائد في الجسم.

يعمل اللفت على تعزيز مناعة الجسم ويمنع مخلل اللفت عند تناوله بقدر معقول من الإصابة بحصوات الكلى وتراكم الأملاح.

يساعد اللفت المخلل أيضاً في الحفاظ على صحة وسلامة وكفاءة الجهاز الهضمي ومنع الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد مخلل اللفت