طريقة تدميس الفول المحوج بشكل مختلف وطعم رائع في المنزل

يعد تدميس الفول المحوج من الطرق المختلفة التي لا يعرفها الكثيرين، وهو من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الكثيرين وهي من الأكلات المصرية الشعبية المشهورة في مصر وخاصتا على الإفطار بجانب الطعمية أو الفلافل، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة ومختلفة لتدميس الفول في المنزل وتناوله من الدماسة مباشرة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفول والعدس والحمص ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لست البيت حتى تستطيع تدميسه في البيت دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول المحوج في المنزل بطعم ولا أروع. فوائد الفول المدمس على الجسم فوائد الفول المدمس على الجسم يحتوي الفول المدمس على فوائد كثيرة للجسم هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يقاوم أنواع من السرطانات ويعمل على مقاومة الشيخوخة.

يحتوي على الحديد الى يفيد في الوقاية من الانيميا.

يحتوي على عنصر الفوسفور الذى يساعد في تقوية العظام والأسنان.

يقي من مرض السكري ويعمل على تقوية المناعة.

يحمي الجسم من السكتة الدماغية بشكل كبير.

يقوي الأعصاب لاحتواء الفول على فيتامين ب. مقادير تدميس الفول مقادير تدميس الفول يحتوي تدميس الفول على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:- نصف كيلو من الفول.

٢ حبات من الطماطم.

نصف كوب من الفول (المدشوش).

نصف كوب من الحمص.

رشة من الكمون.

نصف كوب من العدس.

القليل من الملح.

حبة من الجزر المسلوق.

حبة من الليمون.

زيت.

كزبرة جافة. طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتدميس الفول في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نقوم بتنقية الفول والعدس من أي شوائب، حصي أو طين جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفول والحمص والعدس جيداً بالماء، ثم ننقعه لمدة ليلة كاملة. ثم في صباح اليوم التالي نقوم بتصفيته من الماء ونضعه في دماسة كبيرة ونغطيه بالماء. بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المقطع والجزر والليمون والملح والكمون والكزبرة الجافة ونقلبهم جيداً. ثم نضعه على نار عالية حتى يغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نخفض النار ونتركه يغلي على نار هادئة حتى ينضج. وكلما يحتاج للماء نضيف له ماء ساخن مع التقليب بملعقة خشبية مع إضافة الزيت بعد النضج. ثم نطفي النار ونحتفظ به في وعاء بلاستيك ويوضع في الفريز لحين تناوله وبهذا سوف نحصل على فول محوج وجاهز ولذيذ في المنزل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول بالثوم المحمر طريقة عمل الفول بالثوم المحمر سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الفول بالثوم المحمر هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضيف إليها ملعقة كبيرة من السمن مع ٢ فص ثوم مقطع ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الفول مع الماء وقليل من الملح ونقلبهم جيداً.

ثم نتركه على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق مع التقليب حتى يصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول باللحم المفروم طريقة عمل الفول باللحم المفروم سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الفول باللحم المفروم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضعها على النار مع وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع حبة من البصل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ثوم مهروس حتى يصبح لونها بني. ثم نقوم بإضافة الفول مع التقليب بالطماطم ثم نغلق النار ونضع التوابل ويصبح جاهز للتقديم. الوسوم

يعد تدميس الفول المحوج من الطرق المختلفة التي لا يعرفها الكثيرين، وهو من أكثر الأكلات التي يقبل عليها الكثيرين وهي من الأكلات المصرية الشعبية المشهورة في مصر وخاصتا على الإفطار بجانب الطعمية أو الفلافل، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة ومختلفة لتدميس الفول في المنزل وتناوله من الدماسة مباشرة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الفول والعدس والحمص ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لست البيت حتى تستطيع تدميسه في البيت دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول المحوج في المنزل بطعم ولا أروع. فوائد الفول المدمس على الجسم فوائد الفول المدمس على الجسم يحتوي الفول المدمس على فوائد كثيرة للجسم هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- يقاوم أنواع من السرطانات ويعمل على مقاومة الشيخوخة.

يحتوي على الحديد الى يفيد في الوقاية من الانيميا.

يحتوي على عنصر الفوسفور الذى يساعد في تقوية العظام والأسنان.

يقي من مرض السكري ويعمل على تقوية المناعة.

يحمي الجسم من السكتة الدماغية بشكل كبير.

يقوي الأعصاب لاحتواء الفول على فيتامين ب. مقادير تدميس الفول مقادير تدميس الفول يحتوي تدميس الفول على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:- نصف كيلو من الفول.

٢ حبات من الطماطم.

نصف كوب من الفول (المدشوش).

نصف كوب من الحمص.

رشة من الكمون.

نصف كوب من العدس.

القليل من الملح.

حبة من الجزر المسلوق.

حبة من الليمون.

زيت.

كزبرة جافة. طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتدميس الفول في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:- نقوم بتنقية الفول والعدس من أي شوائب، حصي أو طين جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الفول والحمص والعدس جيداً بالماء، ثم ننقعه لمدة ليلة كاملة. ثم في صباح اليوم التالي نقوم بتصفيته من الماء ونضعه في دماسة كبيرة ونغطيه بالماء. بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المقطع والجزر والليمون والملح والكمون والكزبرة الجافة ونقلبهم جيداً. ثم نضعه على نار عالية حتى يغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نخفض النار ونتركه يغلي على نار هادئة حتى ينضج. وكلما يحتاج للماء نضيف له ماء ساخن مع التقليب بملعقة خشبية مع إضافة الزيت بعد النضج. ثم نطفي النار ونحتفظ به في وعاء بلاستيك ويوضع في الفريز لحين تناوله وبهذا سوف نحصل على فول محوج وجاهز ولذيذ في المنزل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول بالثوم المحمر طريقة عمل الفول بالثوم المحمر سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الفول بالثوم المحمر هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضيف إليها ملعقة كبيرة من السمن مع ٢ فص ثوم مقطع ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الفول مع الماء وقليل من الملح ونقلبهم جيداً.

ثم نتركه على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق مع التقليب حتى يصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. طريقة عمل الفول باللحم المفروم طريقة عمل الفول باللحم المفروم سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الفول باللحم المفروم في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:- نحضر طاسة ونضعها على النار مع وضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون مع حبة من البصل ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ثوم مهروس حتى يصبح لونها بني. ثم نقوم بإضافة الفول مع التقليب بالطماطم ثم نغلق النار ونضع التوابل ويصبح جاهز للتقديم.

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