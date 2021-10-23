طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي بطريقة سهلة وبسيطة ونتيجة أكثر من رائعة

الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي.

مكونات الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي

تتكون الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

سبع بيضات.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

ثلثي ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بضرب البيض مع الفانيليا حتي يمتزجو مع بعضهم البعض بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الخل وكوب السكر بالتدريج على ثلاث مراحل.

ونستمر في الخفق حتى يتضاعف حجم الخليط عدة مرات ويصبح باللون الفاتح وبالقوام الكريمي.

ثم نترك الخليط جانبا ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونقوم بنخل الدقيق ثلاث مرات حتي يتخلله الهواء.

ثم نقوم بإضافة الدقيق لخليط البيض بالتدريج علي أربع مراحل ونقلب تقليب خفيف من الأسفل للأعلى في إتجاه واحد حتي لا يفقد الخليط الهواء الذي بداخله.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب الماء المغلي إلي خليط الكيك ونقلب تقليب خفيف من الأسفل للأعلى وفي إتجاه واحد.

ثم نترك خليط الكيك ليرتاح لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم بصبه في صينية بمقاس ٢٢ وندهن الصينية بالزبدة أو بالزيت إو نضع بداخلها ورق زبدة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم بدب الصينية مرتين على سطح مستوي.

ثم ندخل الصينية في الفرن لمدة ٤٠ دقيق ونشعل الفرن من الأسفل فقط.

وبعدما تمر المدة نقوم باختبار تسوية الكيكة بواسطة خلة أسنان.

وتكون الكيكة الاسفنجية بالماء المغلي بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين العديد من الأطعمة بالكريم شانتيه وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي:

نقوم بضرب جميع المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي وتكون بعد ذلك الكريمة جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: