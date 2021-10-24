حضري كيكة البلح بكوبيتين من الدقيق فقط ولن تندمي بسبب الطعم اللذيذ والفائدة الصحية

كيكة البلح الصحية المفيدة جداً للجسم باقل الامكانيات، تعتبر هذه الكيكة من انواع الكيك التي تتعدد فوائده ويعشقها الجميع، حيث يقوم البلح بدور ممتاز في علاج الأنيميا وهو ما يسمى بفقر الدم ويعالج الاضطرابات المعدية والمعوية، حيث يعد مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، وهذه الكيكة من الحلويات المحبوبة لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، وبذلك نكون قد حصلنا على قيمة غذائية كبيرة تفيد في بناء جسم قوى يهاجم الأمراض التي تغلب في علاجها الأطباء، ومن خلال موقع المعرفة والمعلومات موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة البلح وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة من خلال هذا المقال المختصر.

مكونات عمل كيكة البلح الصحية

سوف نتعرف مع بعض بكل سهولة على أبسط المكونات لعمل كيكة البلح الممتازة وهي كما يلي:

كوب وربع من السكر.

نصف كيلو من البلح الرطب المخلي.

٢ كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

٣ حبات من البيض.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتجهيز الكيكة

هيا بنا نتعرف مع بعض على أحلى طريقة وأسهل وصفة لعمل نوع من الكيك الصحي المفيد الذي له العديد من الفوائد والطريقة هي كالتالي: