حضري كيكة البلح بكوبيتين من الدقيق فقط ولن تندمي بسبب الطعم اللذيذ والفائدة الصحية

- 1/2
- 2/2
كيكة البلح الصحية المفيدة جداً للجسم باقل الامكانيات، تعتبر هذه الكيكة من انواع الكيك التي تتعدد فوائده ويعشقها الجميع، حيث يقوم البلح بدور ممتاز في علاج الأنيميا وهو ما يسمى بفقر الدم ويعالج الاضطرابات المعدية والمعوية، حيث يعد مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، وهذه الكيكة من الحلويات المحبوبة لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، وبذلك نكون قد حصلنا على قيمة غذائية كبيرة تفيد في بناء جسم قوى يهاجم الأمراض التي تغلب في علاجها الأطباء، ومن خلال موقع المعرفة والمعلومات موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة البلح وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة من خلال هذا المقال المختصر.مكونات عمل كيكة البلح الصحية
سوف نتعرف مع بعض بكل سهولة على أبسط المكونات لعمل كيكة البلح الممتازة وهي كما يلي:
- كوب وربع من السكر.
- نصف كيلو من البلح الرطب المخلي.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمنة.
- ٣ حبات من البيض.
- رشة صغيرة من الملح.
هيا بنا نتعرف مع بعض على أحلى طريقة وأسهل وصفة لعمل نوع من الكيك الصحي المفيد الذي له العديد من الفوائد والطريقة هي كالتالي:
- نضع في وعاء كوب من السكر فقط مع السمنة ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات.
- ننخل كمية الدقيق المطلوبة ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح.
- نضيف خليط الدقيق إلى الخليط السابق بالتدريج ونقلب حتى يتكون لدينا خليط متجانس.
- نحضر صينية ونضع بها ملعقة من السمن وربع كوب السكر ونرص عليهم كمية البلح في الصينية.
- نسكب عليهم خليط الكيكة وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً لمدة ٤٥ دقيقة أو أقل.
- بعد ذلك نقلب الكيكة في طبق التقديم ونتركها قليلاً حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية.
الوسوم
كيكة البلح الصحية المفيدة جداً للجسم باقل الامكانيات، تعتبر هذه الكيكة من انواع الكيك التي تتعدد فوائده ويعشقها الجميع، حيث يقوم البلح بدور ممتاز في علاج الأنيميا وهو ما يسمى بفقر الدم ويعالج الاضطرابات المعدية والمعوية، حيث يعد مصدر غني بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، وهذه الكيكة من الحلويات المحبوبة لدى الكثير من الناس الكبار والصغار، وبذلك نكون قد حصلنا على قيمة غذائية كبيرة تفيد في بناء جسم قوى يهاجم الأمراض التي تغلب في علاجها الأطباء، ومن خلال موقع المعرفة والمعلومات موقع ثقفني سوف نتعرف على مكونات عمل كيكة البلح وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة من خلال هذا المقال المختصر.مكونات عمل كيكة البلح الصحية
سوف نتعرف مع بعض بكل سهولة على أبسط المكونات لعمل كيكة البلح الممتازة وهي كما يلي:
- كوب وربع من السكر.
- نصف كيلو من البلح الرطب المخلي.
- ٢ كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الحليب.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمنة.
- ٣ حبات من البيض.
- رشة صغيرة من الملح.
هيا بنا نتعرف مع بعض على أحلى طريقة وأسهل وصفة لعمل نوع من الكيك الصحي المفيد الذي له العديد من الفوائد والطريقة هي كالتالي:
- نضع في وعاء كوب من السكر فقط مع السمنة ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا والحليب ونستمر في الضرب حتى تتجانس المكونات.
- ننخل كمية الدقيق المطلوبة ونقلب به البيكنج بودر ورشة الملح.
- نضيف خليط الدقيق إلى الخليط السابق بالتدريج ونقلب حتى يتكون لدينا خليط متجانس.
- نحضر صينية ونضع بها ملعقة من السمن وربع كوب السكر ونرص عليهم كمية البلح في الصينية.
- نسكب عليهم خليط الكيكة وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً لمدة ٤٥ دقيقة أو أقل.
- بعد ذلك نقلب الكيكة في طبق التقديم ونتركها قليلاً حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كيكة البلح بكوبيتين من الدقيق فقط ولن تندمي بسبب الطعم اللذيذ والفائدة الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.