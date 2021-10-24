طريقة تحضير ماسك الشوفان السحري للتخلص من الرؤوس السوداء ١٠٠ بالمئة

يعد ماسك الشوفان السحري من الماسكات الرهيبة في إزالة الرؤوس السوداء وتنقية البشرة من الشوائب وجعلها نضرة ولامعه، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء المزعجة والحصول على بشرة نقية خالية من العيوب، وهنا سوف نقدم خلطة سحرية في المنزل دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً يعرف الشوفان بفوائده الكثيرة للبشرة جيث يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وينقي البشرة ويزيل الرؤوس السوداء، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الشوفان السحري لإزالة الرؤوس السوداء من البشرة.

فوائد ماسك الشوفان للبشرة

هناك عدة فوائد لماسك دقيق الشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يتخلص من الرؤوس السوداء ويعمل على تنظيف البشرة بشكل عميق. يعمل على ترطيب البشرة وتحبس الرطوبة داخل الجسم وتمنع فقدان الخلايا الرطوبة. يساعد على تغذية البشرة بعمق ويمدها بالكثير من العناصر الغذائية. يحفز تجديد خلايا البشرة ويمنع تكون خلايا الجلد الميتة. يزيل خلايا الجلد الميتة ويعمل على تفتيح البشرة ويتخلص من الندوب والتصبغات. يعالج الأمراض الجلدية ويقاوم الإلتهابات والتهيج.

مكونات عمل ماسك دقيق الشوفان

يتكون ماسك دقيق الشوفان من مكونات بسيطة هيا بنا نتعرف عليها فيما يلي:-

ثلاث ملاعق من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك الشوفان لإزالة الرؤوس السوداء يجب اتباع الآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع ملعقتان من دقيق الشوفان مع ثلاث ملاعق من الزبادي ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع الاستمرار بالخلط حتى نحصل على خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق ماسك الشوفان هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-