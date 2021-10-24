بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة اعملي بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط، بسكويت البرتقال يعتبر من أفضل أنواع البسكويت لدي الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بمذاق مميز، ورائحة مبهرة، وله فوائد كثيرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكوت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط المقادير كوبان من الدقيق المنخول.

100 جرام من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

150 جرام من الزبدة، بدرجة حرارة الغرفة.

رشة قليلة من الملح. خطوات تحضير بسكويت البرتقال في الخلاط اخلطي رائحة البرتقال مع السكر، ومقدار الزبدة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ثم ضيفي إليهم الملح، وبشر البرتقال، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك اسكبي مقدار الدقيق فوق الخليط تدريجيا، ثم استمري في الخلط حتى يتكون لديك خليط يشبه العجينة اللينة. ثم ضعي الخليط داخل كيس حلواني،ثم قومي بتشكيل البسكويت بواسطة الكيس إلى أصابع متساوية الحجم. بعد ذلك ضعيه في صينية غير لاصقة، ثم قومي بإدخال البسكوت الفرن بعد تسخينه. ثم اتركيه لمدة نصف ساعة على نار هادئة، حتى ينضج. وبذلك يصبح بسكويت البرتقال في الخلاط جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم خطوات تحضير بسكويت البرتقال في الخلاططريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم المقادير ربع كيلو من الطحين.

75 جرام من السميد.

140 جرام من زيت الذرة.

200 جرام من عصير البرتقال.

كأس كبير من السمسم المحمص.

150 جرام من السكر الناعم.

رشة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

20 جرام من البيكنج صودا.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم قومي بنخل مقدار الطحين مرتين، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به، ثم ضيفي إليه الملح، والفانيلا، والبيكنج صودا، والسميد والكركم، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب. بعد ذلك ضيفي زيت الذرة، وعصير البرتقال إلى الخليط، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. اتركي الخليط جانبا لمدة نصف ساعة، لكي يرتاح قليلا، ثم شكلي البسكويت على هيئة دوائر صغيرة. بعد ذلك ضعيه في السمسم، حتى يتغلف البسكويت بالسمسم من جميع الجوانب. ثم ضعي البسكوت في صينية غير لاصقة، ثم ضعيه داخل فرن ساخن،. بعد ذلك اتركيه لمدة ربع ساعة حتى ينضج، ويصبح بسكوت البرتقال بالسمسم جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش والهش طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسمطريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش والهش المكونات 2 كوب كبير من الدقيق المنخول.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

2 حبة من البيض متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المبشورة. طريقة تحضير بسكويت البرتقال المقرمش الهش يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح وقشر البرتقال، ثم قومي بخلط جميع المكونات بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة البيض إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط حتى يتكون خليط متماسك. القيام بترك العجين حتى ترتاح لمدة نصف ساعة، بعد ذلك القيام بتشكيل العجينة عن طريقة قرطاس الحلويات أو فرد العجينة وتشكيلها بالطابعة العبسكويت. القيام بوضع البسكويت في الصينية ويتم إدخاله في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتحول لونه للذهبي أو حتى ينضج. بعد ذلك يتم ترك البسكويت حتى يبرد للحصول على المقرمشة المطلوبة. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالنشادر طريقة تحضير بسكويت البرتقال المقرمش الهشطريقة عمل بسكويت البرتقال بالنشادر المكونات كوب إلا ربع من السكر.

ثلاث أكوب كبيرة من الدقيق المنخول.

حبة واحدة من البيض.

نصف كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب كبير من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب كبير من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال. الوسوم

بطريقة سهلة وبمقادير مظبوطة اعملي بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط، بسكويت البرتقال يعتبر من أفضل أنواع البسكويت لدي الكثير من الأشخاص، لأنه يتميز بمذاق مميز، ورائحة مبهرة، وله فوائد كثيرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكوت البرتقال في الخلاط. طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط المقادير كوبان من الدقيق المنخول.

100 جرام من السكر الناعم.

2 ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

150 جرام من الزبدة، بدرجة حرارة الغرفة.

رشة قليلة من الملح. خطوات تحضير بسكويت البرتقال في الخلاط اخلطي رائحة البرتقال مع السكر، ومقدار الزبدة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ثم ضيفي إليهم الملح، وبشر البرتقال، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك اسكبي مقدار الدقيق فوق الخليط تدريجيا، ثم استمري في الخلط حتى يتكون لديك خليط يشبه العجينة اللينة. ثم ضعي الخليط داخل كيس حلواني،ثم قومي بتشكيل البسكويت بواسطة الكيس إلى أصابع متساوية الحجم. بعد ذلك ضعيه في صينية غير لاصقة، ثم قومي بإدخال البسكوت الفرن بعد تسخينه. ثم اتركيه لمدة نصف ساعة على نار هادئة، حتى ينضج. وبذلك يصبح بسكويت البرتقال في الخلاط جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم خطوات تحضير بسكويت البرتقال في الخلاططريقة عمل بسكويت البرتقال بالسمسم المقادير ربع كيلو من الطحين.

75 جرام من السميد.

140 جرام من زيت الذرة.

200 جرام من عصير البرتقال.

كأس كبير من السمسم المحمص.

150 جرام من السكر الناعم.

رشة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

20 جرام من البيكنج صودا.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا. طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم قومي بنخل مقدار الطحين مرتين، حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به، ثم ضيفي إليه الملح، والفانيلا، والبيكنج صودا، والسميد والكركم، ثم اخلطيهم في وعاء مناسب. بعد ذلك ضيفي زيت الذرة، وعصير البرتقال إلى الخليط، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. اتركي الخليط جانبا لمدة نصف ساعة، لكي يرتاح قليلا، ثم شكلي البسكويت على هيئة دوائر صغيرة. بعد ذلك ضعيه في السمسم، حتى يتغلف البسكويت بالسمسم من جميع الجوانب. ثم ضعي البسكوت في صينية غير لاصقة، ثم ضعيه داخل فرن ساخن،. بعد ذلك اتركيه لمدة ربع ساعة حتى ينضج، ويصبح بسكوت البرتقال بالسمسم جاهز للتقديم. طريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش والهش طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسمطريقة عمل بسكويت البرتقال المقرمش والهش المكونات 2 كوب كبير من الدقيق المنخول.

نصف كوب كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

2 حبة من البيض متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من قشور البرتقال المبشورة. طريقة تحضير بسكويت البرتقال المقرمش الهش يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر والسكر والملح وقشر البرتقال، ثم قومي بخلط جميع المكونات بشكل جيد. بعد ذلك يتم إضافة البيض إلى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط حتى يتكون خليط متماسك. القيام بترك العجين حتى ترتاح لمدة نصف ساعة، بعد ذلك القيام بتشكيل العجينة عن طريقة قرطاس الحلويات أو فرد العجينة وتشكيلها بالطابعة العبسكويت. القيام بوضع البسكويت في الصينية ويتم إدخاله في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتحول لونه للذهبي أو حتى ينضج. بعد ذلك يتم ترك البسكويت حتى يبرد للحصول على المقرمشة المطلوبة. طريقة عمل بسكويت البرتقال بالنشادر طريقة تحضير بسكويت البرتقال المقرمش الهشطريقة عمل بسكويت البرتقال بالنشادر المكونات كوب إلا ربع من السكر.

ثلاث أكوب كبيرة من الدقيق المنخول.

حبة واحدة من البيض.

نصف كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب كبير من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب كبير من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

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