طريقة عمل المكرونة بالجمبري والوايت صوص في ربع ساعة

طريقة عمل المكرونة بالجمبري الكثير منا يرغب في التعرف عليها نظرًا لأنها من أشهى المؤكلات التي ستستطيع أن تتذوقها في حياتك بأكملها، لأنها تجمع بين مذاق الجمبري الشهي مع مزيج الكريمة اللباني والمعكرونة المثالية لتعطي أطيب مذاق قد تحصل عليه، لذلك لنتعرف على هذه الوصفة بأكثر من طريقة حتى تصل إلى المكونات التي تريدها بأسهل الطرق بالإضافة إلى التكاليف زهيدة الثمن التي قد تراها الآن، لذلك لنتعرف على طريقة صنع هذا الطبق الشهي.

طريقة عمل المكرونة بالجمبري

من السهل أن تقوم بالحصول على هذه الوصفة الشهية، وهذا لأنها سهلة للغاية ولا تستغرق الكثير من الوقت عندما تبدأ في صنعها لذلك تعرف معنا على تفاصيل الصنع:

نصف كيلو جمبري حجم متوسط.

نصف كيلو مكرونة حسب الرغبة (الأصح أن تقوم باستخدام الفيتوتشيني),

كوب كريمة طهي (250 ملي).

كوب ماء سلق المكرونة.

توابل إيطالية (روزماري، زعتر).

أربع فصوص ثوم.

دقيق حسب الطلب.

المكونات

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تقوم بوضع مياه على النار وتنتظر حين تبدأ في الغليان تضع كمية معقولة من ملح الطعام وتبدأ في وضع المعكرونة وتخرجها قبل النضج بفترة قليلة.

يجب أن تقوم بالحصول على كوب من مياه سلق المكرونة، وهذا لأنها العامل الأساسي في ربط المكونات مع بعضها.

في ذات الوقت تقوم بإحضار مقلاه تضع بها الثوم المفروم ومعه الزبد أو الزيد النباتي، لا تنتظر إلى فقط احرص على وضع الجمبري المتبل (محل/ فلفل، ببريكا مدخنة، ثوم بودر، بصل بودر).

يقلى الجمبري كل جهة أقل من دقيقتين، وبعد ذلك تقوم بإخراجه على الفور من المقلاة.

تقوم الآن في ذات المقلاة بوضع القليل من الزبد وتحرص ملعقة من الثوم المفروم وبعد ذلك تقوم بإضافة كريمة الطهي.

تحرص الآن على وضع التوابل الإيطالية العشبية بالإضافة إلى القليل من الملح والفلفل على حسب الذوق، وتضيف مياه سلق المكرونة.

الآن تقوم بإضافة المكرونة غير مكتملة السواء، وتضيف الجمبري وتبدأ في التقليب لدقائق قليلة حتى يتكثف الصوص الأبيض ويصبح له مذاق شهي.

يمكنك تقديمه مع سلطة خضراء وشوربة فواكه البحر وتحرص على وضع زينة بسيطة خضراء أعلى الطبق لتحصل على مظهر راقي.

طريقة الصنع