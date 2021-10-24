طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وطعم زي المحلات بالضبط

يعد الكريب من اشهي الاكلات التي يحبها الكثير، حيث يتخصصب في إعدادها العديد من المحلات والمطاعم، ويتميز الكريب بطعمة المختلف والمحبب للجميع، ويمكن إعدادة بطرق مختلفة ومكونات عديدة مثل الكريب الحادق او الحلو. طريقة عمل عجينة الكريب طريقة عمل عجينة الكريب المقادير استخدام كوب واحد من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من السكر الأبيض.

اثنين حبة من البيض.

إحضار ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة. طريقة التحضير نضع المكونات الكريب من البيضتين وإضافة كوب من الحليب ونضربهم باستخدام مضرب كهربائي أو خلاط كهربائي.

نضيف علي المكونات ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة ونقلبهم جيدا ووضعهم في وعاء مع الاستمرار في التقليب ونضيف إليه كوب ونصف من الدقيق على الخليط.

نترك خليط الكريب في الثلاجة حتي يتم استراحه العجين لمدة لا تتعدى 60 دقيقة.

ناتي بمقلاة تكون واسعه علي أكبر قدر ونضع بها قليل من الزبدة وننزل عليها بجزء من عجينة الكريب نفردها في مقلاة بعرضها.

فعندما نلاحظ احمرار وجه الي ان تاخذ اللون الذهبي نقوم بقلبها على الوجه الآخر حتى يكون لونها ذهبي وواحدة تالي التحري حتى تنفذ العجينة. عجينة الكريب بدون البيض عجينة الكريب بدون البيض المقادير نحضر نصف كوب من اللبن.

كمية مناسبة من الماء اللازمة للخليط.

استخدام ربع كوب من الزبدة السائلة.

ملعقتين كبيرتين من الفانيليا.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

استخدام ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

إحضار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نحضر طبق واسع ونضع به نصف كوب من اللبن ونضيف عليه كمية مناسبة من الماء وربع كوب من الزبدة السائلة الفانيليا.

نضيف كوب من الدقيق بشكل تدريجي على خليط الحليب ونضيف عليه السكر ثم نضيف رشة صغيرة من ملح الطعام.

تدمج جميع مكونات الخليط مع بعض حتي تصبح عجينة متماسكة ومرنة ونقوم بتغطيتها.

نترك خليط الكريب في الثلاجة لمدة لا تتعدي عن ساعتين.

نحضر مقلاة نضع بها قليل من الزيت النباتي ونضعها علي نار هادئة ونضيف ملعقتين من عجين الكريب وتفردها في المقلاة حتي يتم نضجها على الوجهين وتصبح جاهزة. الوسوم

يعد الكريب من اشهي الاكلات التي يحبها الكثير، حيث يتخصصب في إعدادها العديد من المحلات والمطاعم، ويتميز الكريب بطعمة المختلف والمحبب للجميع، ويمكن إعدادة بطرق مختلفة ومكونات عديدة مثل الكريب الحادق او الحلو. طريقة عمل عجينة الكريب طريقة عمل عجينة الكريب المقادير استخدام كوب واحد من الحليب.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة صغيرة من السكر الأبيض.

اثنين حبة من البيض.

إحضار ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة. طريقة التحضير نضع المكونات الكريب من البيضتين وإضافة كوب من الحليب ونضربهم باستخدام مضرب كهربائي أو خلاط كهربائي.

نضيف علي المكونات ثلاث ملاعق من الزبدة السائلة ونقلبهم جيدا ووضعهم في وعاء مع الاستمرار في التقليب ونضيف إليه كوب ونصف من الدقيق على الخليط.

نترك خليط الكريب في الثلاجة حتي يتم استراحه العجين لمدة لا تتعدى 60 دقيقة.

ناتي بمقلاة تكون واسعه علي أكبر قدر ونضع بها قليل من الزبدة وننزل عليها بجزء من عجينة الكريب نفردها في مقلاة بعرضها.

فعندما نلاحظ احمرار وجه الي ان تاخذ اللون الذهبي نقوم بقلبها على الوجه الآخر حتى يكون لونها ذهبي وواحدة تالي التحري حتى تنفذ العجينة. عجينة الكريب بدون البيض عجينة الكريب بدون البيض المقادير نحضر نصف كوب من اللبن.

كمية مناسبة من الماء اللازمة للخليط.

استخدام ربع كوب من الزبدة السائلة.

ملعقتين كبيرتين من الفانيليا.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

استخدام ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

إحضار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نحضر طبق واسع ونضع به نصف كوب من اللبن ونضيف عليه كمية مناسبة من الماء وربع كوب من الزبدة السائلة الفانيليا.

نضيف كوب من الدقيق بشكل تدريجي على خليط الحليب ونضيف عليه السكر ثم نضيف رشة صغيرة من ملح الطعام.

تدمج جميع مكونات الخليط مع بعض حتي تصبح عجينة متماسكة ومرنة ونقوم بتغطيتها.

نترك خليط الكريب في الثلاجة لمدة لا تتعدي عن ساعتين.

نحضر مقلاة نضع بها قليل من الزيت النباتي ونضعها علي نار هادئة ونضيف ملعقتين من عجين الكريب وتفردها في المقلاة حتي يتم نضجها على الوجهين وتصبح جاهزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل عجينة الكريب في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وطعم زي المحلات بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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