تحضير سلطة المعكرونة بالتونه أفضل السلطات الباردة في المطاعم العربية والأوروبية بأسهل طريقة، أحد أفضل السلطات الباردة المعروفة هي سلطة التونة، نقدمها لكم اليوم بطريقة مميزة وجبة متكاملة، وصفة سريعة لها كافة العناصر الغذائية شهية ويفضلها الكثير، لكل سيدة عاملة عن وصفات لذيذة يعشها الأطفال بها كافة العناصر الغذائية نقدم لكي اليوم الوصفة المناسبة، تحضير سلطة المعكرونة بالتونه أفضل السلطات الباردة في المطاعم العربية والأوروبية بأسهل طريقة.

تحضير سلطة المعكرونة بالتونة

تتكون وصفة سلطة المعكرونة بالتونة من العناصر التالية :

مكرونة.

ملعقة كبيرة من الخردل أو المستردة.

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة أوريجانو.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل والثوم.

نصف ملعقة من الملح + ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

تحضير الوصفة

في البداية يتم سلق المكرونة عن طريق وضع ملعقة من الملح في إناء به ماء على النار وفور غليان الماء يتم إضافة المعكرونة، تُترك المكرونة حتى التسوية ثم يتم وضعها في مصفاة للتخلص من الماء، يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يتم تقليبها جيداً، في وعاء عميق يتم وضع الخردل مع الكاتشب والصويا صوص والمايونيز، بالإضافة إلى البهارات اورجانو وبودرة بصل وثوم مع ملح وفلفل، مع إضافة زيت زيتون وخل و عصير الليمون ثم يتم الدمج جيداً بين كافة المكونات ثم توضع في الثلاجة قليلاً.

حبة واحدة من كل نوع فلفل ألوان.

ربع كوب زيتون أسود قطع.

ربع كوب زيتون أخضر قطع.

ربع كوب ذرة.

ربع كوب بصل أخضر.

نصف كوب قطع الخيار.

نصف كوب قطع الطماطم.

نصف كوب الفاصوليا الحمراء..

2 عبوة تونة لحم أبيض.

خليط المعكرونة مع التونةتحضير وصفة المكرونة مع التونة

يتم وضع قطع فلفل ألوان في وعاء عميق ثم يتم إضافة الزيتون الأسود والأخضر، ثم الذرة مع البصل الأخضر وقطع الطماطم والخيار مع الفاصوليا الحمراء، ثم يتم إضافة المعكرونة وإضافة الخليط المتواجد في الثلاجة ثم يتم الدمج جيداُ بين كافة المكونات، يتم إضافة التونة ثم الدمج جيداُ لتصبح الوصفة جاهزة للتقديم وفي حال احتفظت بها في الثلاجة قبل التقديم تصبح النتيجة أفضل، تحضير سلطة المعكرونة بالتونه أفضل السلطات الباردة في المطاعم العربية والأوروبية بأسهل طريقة.