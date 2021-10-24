طريقة عمل صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة هتعجب كل اللي يدوقها طعمها جميل جدا

صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة، تكون وصفة كرات البطاطس بالفراخ غريبة عند بعض الأشخاص فهي أكلة لذيذة وتكون مختلفة عن الأكلات التقليدية، حيث يمكنك تحضيرها عند الرغبة في تغير نوع الطعام وتحضيره بشكل غير تقليدي عن المعتاد وهى واكلة مفيدة لجسم الإنسان لان هذا الوصفة تحتوى على كثير من الفوائد لان يوجد بها اللحم أو الفراخ والجبن والبطاطس ، يمكنك عمل هذه الوصفة باختلاف الطرق والإبداع بها من حيث الحشو ويمكنك تزينها بالبقدونس والجبن المبشور حيث تعطي منظر جميل وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق تحضير كرات البطاطس. صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة تعبير البطاطس من اكثر الخضروات منشره في العالم في تتميز بطعم لذيذ جدا وهى محبوبة لدى الجميع مكونات كرات البطاطس بالفراخ 1 بطاطس مسلوقة

قطع دجاج تكون مسلوقة

بيضة

بصلة

بقدونس يكون مفروم

كوب بقسماط مطحون

ملح

فلفل أسود

معلقة صغيرة بهارات طريقة تحضير كرات البطاطس بالفراخ قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة.

ثم افرمي البصل.

اهرسي البطاطس جيداً وأضيفي عليها البقدونس الجبن والملح والفلفل والبهارات واخلطيهم معًا.

ضعي خليط البطاطس في الخلاط واخلطيهم معا حتى يتجانس.

شكلي البطاطس إلى كرات واحشيها بقطع الدجاج.

ضعي كرات البطاطس المحشية الدجاج في البيض ثم في البقسماط ثم في الزيت للقلى.

كرري هذه العملية على كل البطاطس. طريقة تحضير كرات البطاطس بالفراخ طريقة أخرى لكرات البطاطس مقادير كرات البطاطس بالدجاج 5 بطاطس مسلوقة

معلقة كبيرة قشطه

فلفل أسود

رشه ملح

صدور دجاج

2 بصلة مفرومة

فطر

فلفل رومي مفروم

ثلاث معالق صلصة

معلقة كارى طريقة التحضير كرات البطاطس بالدجاج تهرس البطاطس وتعجن بالكريمة وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

وتعجن بالكريمة وتتبل بالملح والفلفل الأسود. نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، ثم نضع البصل المفروم والزيت على النار ونضيف قطع الكاري والدجاج ونقلب على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

نضيف الفطر ونقلب لمدة 5 دقائق ثم نضيف الفلفل الحار ونتبل بصلصة الصويا والملح وقلبي.

تقلى عجينة البطاطس المهروسة ثم ترتب المزيج في صينية تسكب الكريما المخفوقة على طبقة البطاطس ويرش بالجبن المبشور.

ضعي الصينية في الفرن حتى تذوب الجبنة وتصبح حمراء ثم أخرجيها من الفرن وقدميها طريقة التحضير كرات البطاطس بالدجاج الوسوم

صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة، تكون وصفة كرات البطاطس بالفراخ غريبة عند بعض الأشخاص فهي أكلة لذيذة وتكون مختلفة عن الأكلات التقليدية، حيث يمكنك تحضيرها عند الرغبة في تغير نوع الطعام وتحضيره بشكل غير تقليدي عن المعتاد وهى واكلة مفيدة لجسم الإنسان لان هذا الوصفة تحتوى على كثير من الفوائد لان يوجد بها اللحم أو الفراخ والجبن والبطاطس ، يمكنك عمل هذه الوصفة باختلاف الطرق والإبداع بها من حيث الحشو ويمكنك تزينها بالبقدونس والجبن المبشور حيث تعطي منظر جميل وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق تحضير كرات البطاطس. صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة تعبير البطاطس من اكثر الخضروات منشره في العالم في تتميز بطعم لذيذ جدا وهى محبوبة لدى الجميع مكونات كرات البطاطس بالفراخ 1 بطاطس مسلوقة

قطع دجاج تكون مسلوقة

بيضة

بصلة

بقدونس يكون مفروم

كوب بقسماط مطحون

ملح

فلفل أسود

معلقة صغيرة بهارات طريقة تحضير كرات البطاطس بالفراخ قطعي الدجاج إلى قطع صغيرة.

ثم افرمي البصل.

اهرسي البطاطس جيداً وأضيفي عليها البقدونس الجبن والملح والفلفل والبهارات واخلطيهم معًا.

ضعي خليط البطاطس في الخلاط واخلطيهم معا حتى يتجانس.

شكلي البطاطس إلى كرات واحشيها بقطع الدجاج.

ضعي كرات البطاطس المحشية الدجاج في البيض ثم في البقسماط ثم في الزيت للقلى.

كرري هذه العملية على كل البطاطس. طريقة تحضير كرات البطاطس بالفراخ طريقة أخرى لكرات البطاطس مقادير كرات البطاطس بالدجاج 5 بطاطس مسلوقة

معلقة كبيرة قشطه

فلفل أسود

رشه ملح

صدور دجاج

2 بصلة مفرومة

فطر

فلفل رومي مفروم

ثلاث معالق صلصة

معلقة كارى طريقة التحضير كرات البطاطس بالدجاج تهرس البطاطس وتعجن بالكريمة وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

وتعجن بالكريمة وتتبل بالملح والفلفل الأسود. نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة، ثم نضع البصل المفروم والزيت على النار ونضيف قطع الكاري والدجاج ونقلب على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

نضيف الفطر ونقلب لمدة 5 دقائق ثم نضيف الفلفل الحار ونتبل بصلصة الصويا والملح وقلبي.

تقلى عجينة البطاطس المهروسة ثم ترتب المزيج في صينية تسكب الكريما المخفوقة على طبقة البطاطس ويرش بالجبن المبشور.

ضعي الصينية في الفرن حتى تذوب الجبنة وتصبح حمراء ثم أخرجيها من الفرن وقدميها طريقة التحضير كرات البطاطس بالدجاج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صنية كرات البطاطس بالفراخ والجبنة هتعجب كل اللي يدوقها طعمها جميل جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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