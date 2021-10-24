طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة لتغليف وتزين ألكيك وكافة جميع أنواع الحلويات

طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة، يعد صوص الشوكولاتة اللذيذ من أروع وأشهر ما يتزين به الحلويات بمختلف أنواعها حيث يعشقه الجميع لروعة شكله وطعمه بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية لاحتوائه على اللبن والكاكاو،لذلك يتساءل الكثير عن طريقة عمل صوص الشوكولاتة للتمكن من صنعها في المنزل لتزيين ألكيك والحلويات وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق كثير ومتنوعة عن كيفية تحضير الصوص . طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة عمل صوص الشوكولاته السائلة. تعمل ألشكولاته على تعزيز مناعه الجسم ولها دور في تحسين المزاج و وتساعد في خفض الدم ومعالجة الاكتئاب مكونات عمل صوص الشوكولاته السائلة. كوب سكر بودرة.

كوب متوسط ماء أو حليب.

4 ملعقة من مسحوق القهوة السريعة.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو الخام.

20 جرام زبدة.

ملعقة متوسطة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة السائلة نُحضر وعاء ونضع المكونات السكر البودرة ومسحوق القهوة السريعة وبودرة الكاكاو.

يتم إضافة الماء ورفع الوعاء على النار مع التقليب حتى يذوب الجميع ويتجانس ويبدأ الغليان.

يتم رفع الوعاء عن النار وإضافة الزبدة والفانيليا ونقلب ونتركه يبرد ويزداد كثافة قوام الخليط.

نضع صوص الشوكولاتة في وعاء بالثلاجة ويصلح استخدامه خلال أسبوع بشرط تدفئته قبل الاستخدام. طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة السائلةطريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. مكونات عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. 200 جرام خام الشوكولاته .

½ كوب كريمة خفق .

40 جرام زبدة.

2 ملعقة شراب الذرة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكريمة. نحضر وعاء ونضع به الكريمة ثم الشوكولاتة الخام.

نضع الوعاء في حمام مائي دافئ دون لمس الماء إلى أن تذوب الشوكولاتة.

نضيف الزبدة وشراب الذرة والتقليب وتكون جاهزة للتقديم.. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكريمة. صوص الشوكولاتة بالكراميل. مكونات صوص الشوكولاتة بالكراميل. 90 جم سكر بني.

80 جم كريمة خفق.

100 جم شكولاته قطع.

120 جرام زبدة. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة بالكراميل. نضع الزبدة والسكر والكريمة على النار 4 دقائق مع التقليب المستمر للغليان.

إضافة الشوكولاتة والتقليب للتتجانس.

تقدم دافئة جانب ألكيك أو للتزيين. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة بالكراميل. وبهذا نكون قد تعرفما على طريقة عمل صوص الشيكولاتة السادة وكذلك بالكريمة وبالكراميل يمكنك اختيار الأفضل لكي والذي يناسب تزيين الحلوى.

طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة، يعد صوص الشوكولاتة اللذيذ من أروع وأشهر ما يتزين به الحلويات بمختلف أنواعها حيث يعشقه الجميع لروعة شكله وطعمه بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية لاحتوائه على اللبن والكاكاو،لذلك يتساءل الكثير عن طريقة عمل صوص الشوكولاتة للتمكن من صنعها في المنزل لتزيين ألكيك والحلويات وفى مقالنا هذا قدمنا لكم طرق كثير ومتنوعة عن كيفية تحضير الصوص . طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة طريقة عمل 3 أنواع من الصوص ألشكولاته والكراميل والكريمة عمل صوص الشوكولاته السائلة. تعمل ألشكولاته على تعزيز مناعه الجسم ولها دور في تحسين المزاج و وتساعد في خفض الدم ومعالجة الاكتئاب مكونات عمل صوص الشوكولاته السائلة. كوب سكر بودرة.

كوب متوسط ماء أو حليب.

4 ملعقة من مسحوق القهوة السريعة.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو الخام.

20 جرام زبدة.

ملعقة متوسطة من الفانيليا. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة السائلة نُحضر وعاء ونضع المكونات السكر البودرة ومسحوق القهوة السريعة وبودرة الكاكاو.

يتم إضافة الماء ورفع الوعاء على النار مع التقليب حتى يذوب الجميع ويتجانس ويبدأ الغليان.

يتم رفع الوعاء عن النار وإضافة الزبدة والفانيليا ونقلب ونتركه يبرد ويزداد كثافة قوام الخليط.

نضع صوص الشوكولاتة في وعاء بالثلاجة ويصلح استخدامه خلال أسبوع بشرط تدفئته قبل الاستخدام. طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة السائلةطريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. مكونات عمل صوص الشوكولاتة بالكريمة. 200 جرام خام الشوكولاته .

½ كوب كريمة خفق .

40 جرام زبدة.

2 ملعقة شراب الذرة. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكريمة. نحضر وعاء ونضع به الكريمة ثم الشوكولاتة الخام.

نضع الوعاء في حمام مائي دافئ دون لمس الماء إلى أن تذوب الشوكولاتة.

نضيف الزبدة وشراب الذرة والتقليب وتكون جاهزة للتقديم.. طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكريمة. صوص الشوكولاتة بالكراميل. مكونات صوص الشوكولاتة بالكراميل. 90 جم سكر بني.

80 جم كريمة خفق.

100 جم شكولاته قطع.

120 جرام زبدة. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة بالكراميل. نضع الزبدة والسكر والكريمة على النار 4 دقائق مع التقليب المستمر للغليان.

إضافة الشوكولاتة والتقليب للتتجانس.

تقدم دافئة جانب ألكيك أو للتزيين. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة بالكراميل. وبهذا نكون قد تعرفما على طريقة عمل صوص الشيكولاتة السادة وكذلك بالكريمة وبالكراميل يمكنك اختيار الأفضل لكي والذي يناسب تزيين الحلوى.

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