اصنعي بنفسك فطائر الزبدة بالحليب لتحضير وجبة سريعة وبأقل التكاليف

فطائر الزبدة بالحليب ، من المخبوزات الصحية التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، فهي مصدر جيد للبروتينات، والمعادن، والدهون الصحية التي تساعد على أصلح وبناء العظام والعضلات التي تجعل الجسم يتمتع بصحة جيدة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت ولا مجهود كبير عند صنعها، ويمكن تحليها بالعسل أو السكر حتى تعطينا مذاق طيب ومختلف، ويمكن تناولها بجانب الجبنة البيضاء أو الرومي مع السلطة الخضراء، كما تتمتع بشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الزبدة والحليب اللذيذة بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات فطائر الزبدة بالحليب مكونات فطائر الزبدة بالحليب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لتحضير فطائر هش وشهية يكل سهولة وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الفاخز. نصف كوب من الزبدة. 2 بيضة. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة فانيليا. رشة ملح. ملعقة كبيرة من السكر. لبن للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الزبدة بالحليب بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الزبدة، والبيض، والفانيليا مع بعض ، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتقسيم العجينة على شكل كرات متوسط الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر.

ثم نقوم بفرد كرات العجين بواسطة النشابة على شكل دائرة ونترك ترتاح لمدة دقيقة.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم بوضع الفطائر بالطاسة ونقلبها من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نخرج الفطائر من الطاسة ونقدمها ساخنة بالهناء وشفاء. فوائد فطائر الزبدة بالحليب تحتوي الفطائر على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كما تحمي الجسم من الأمراض السرطانية. تمنح الجسم الطاقة اللازمة وتقلل من التوتر العصبي. كما تعمل على أصلح الخلايا التالفة وتعيد بنائها من جديد. تحافظ على صحة البصر وتقويه. مصدر جيد للبروتينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. تكافح الفطريات التي تصيب الجسم بفضل احتوائها على الحليب والزبدة. الوسوم

فطائر الزبدة بالحليب ، من المخبوزات الصحية التي يمكن تناولها على وجبة الإفطار والعشاء، فهي مصدر جيد للبروتينات، والمعادن، والدهون الصحية التي تساعد على أصلح وبناء العظام والعضلات التي تجعل الجسم يتمتع بصحة جيدة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت ولا مجهود كبير عند صنعها، ويمكن تحليها بالعسل أو السكر حتى تعطينا مذاق طيب ومختلف، ويمكن تناولها بجانب الجبنة البيضاء أو الرومي مع السلطة الخضراء، كما تتمتع بشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر الزبدة والحليب اللذيذة بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات فطائر الزبدة بالحليب مكونات فطائر الزبدة بالحليب سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لتحضير فطائر هش وشهية يكل سهولة وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الفاخز. نصف كوب من الزبدة. 2 بيضة. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ملعقة صغيرة فانيليا. رشة ملح. ملعقة كبيرة من السكر. لبن للعجن. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الزبدة بالحليب بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والسكر، والملح، والخميرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الزبدة، والبيض، والفانيليا مع بعض ، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بتقسيم العجينة على شكل كرات متوسط الحجم، ثم نغطيها ونتركها حتى تختمر.

ثم نقوم بفرد كرات العجين بواسطة النشابة على شكل دائرة ونترك ترتاح لمدة دقيقة.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيداً.

نقوم بوضع الفطائر بالطاسة ونقلبها من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، نخرج الفطائر من الطاسة ونقدمها ساخنة بالهناء وشفاء. فوائد فطائر الزبدة بالحليب تحتوي الفطائر على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كما تحمي الجسم من الأمراض السرطانية. تمنح الجسم الطاقة اللازمة وتقلل من التوتر العصبي. كما تعمل على أصلح الخلايا التالفة وتعيد بنائها من جديد. تحافظ على صحة البصر وتقويه. مصدر جيد للبروتينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. تكافح الفطريات التي تصيب الجسم بفضل احتوائها على الحليب والزبدة.

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