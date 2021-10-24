اصنعي بنفسك فطائر التمر الملفوفة بالسمسم بكل سهولة بالمنزل

فطائر التمر ، من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار، فهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويتم حشوها بالعجوة اللذيذة التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مختلفة عن المخبوزات الأخرى، وهى تعرف بشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها مما يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، ويوجد للفطائر أنواع عديد مثل فطيرة اللحمة المفرومة، وفطيرة العسل بالزبدة، والفطائر التركية اللذيذة وكل من هما لها قيمتها الغذائية العالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر التمر الملفوفة بكل هول بالمنزل وبدون تعب ولا مجهود. مكونات فطائر التمر الملفوفة مكونات فطائر التمر الملفوفة وف نتعرف على مكونات الفطائر البسيطة من خلال السطور التالية وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ربع كوب من السمنة. بيضة. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب لبن بودرة. لبن للعجن. ملعقة كبيرة خميرة فورية. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من السكر. طبق من العجوة. سمسم للتزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فطائر التمر الملفوفة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع الدقيق، والخميرة، والملح، والسكر، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف البيض، والفانيليا، والسمنة وقلبهم جيداً، ثم قومي بأضافة الحليب بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجين ونتركها حتى يختمر جيداً لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك نفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة.

ثم نحضر العجوة ونفردها على حجم العجينة كلها، ونقوم بلفها على شكل رول طويل الحجم.

ندهن الرول بالحليب السائل، ونضعه في السمسم حتى يلتصق به.

ثم نقوم بتقسيم الرول على شكل حلقات متساوية، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الفطائر الملفوفة.

نترك الفطائر لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليل، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجانب المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل العجوة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة عمل العجوة اللذيذة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ربع كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف إليه طبق صغير من التمر منزوع النواة ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح التمر مثل العجينة. نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة على العجوة ونقلب باستمرار حتى تصبح ناعمة ومتماسكة. نحضر وعاء ونضع العجوة داخله ونغلق الوعاء جيداً، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. الوسوم

فطائر التمر ، من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار، فهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويتم حشوها بالعجوة اللذيذة التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها مختلفة عن المخبوزات الأخرى، وهى تعرف بشكلها الجميل الذي يجذب الناس إليها مما يجعلها تحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات، ويوجد للفطائر أنواع عديد مثل فطيرة اللحمة المفرومة، وفطيرة العسل بالزبدة، والفطائر التركية اللذيذة وكل من هما لها قيمتها الغذائية العالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر التمر الملفوفة بكل هول بالمنزل وبدون تعب ولا مجهود. مكونات فطائر التمر الملفوفة مكونات فطائر التمر الملفوفة وف نتعرف على مكونات الفطائر البسيطة من خلال السطور التالية وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق. ربع كوب من السمنة. بيضة. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب لبن بودرة. لبن للعجن. ملعقة كبيرة خميرة فورية. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من السكر. طبق من العجوة. سمسم للتزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فطائر التمر الملفوفة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع الدقيق، والخميرة، والملح، والسكر، واللبن البودرة ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف البيض، والفانيليا، والسمنة وقلبهم جيداً، ثم قومي بأضافة الحليب بالتدريج حتى تحصلي على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجين ونتركها حتى يختمر جيداً لمدة ساعة على الأقل، بعد ذلك نفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة.

ثم نحضر العجوة ونفردها على حجم العجينة كلها، ونقوم بلفها على شكل رول طويل الحجم.

ندهن الرول بالحليب السائل، ونضعه في السمسم حتى يلتصق به.

ثم نقوم بتقسيم الرول على شكل حلقات متساوية، ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها الفطائر الملفوفة.

نترك الفطائر لمدة ربع ساعة حتى ترتاح قليل، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجانب المشروبات الساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل العجوة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة عمل العجوة اللذيذة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ربع كوب من الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف إليه طبق صغير من التمر منزوع النواة ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح التمر مثل العجينة. نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة على العجوة ونقلب باستمرار حتى تصبح ناعمة ومتماسكة. نحضر وعاء ونضع العجوة داخله ونغلق الوعاء جيداً، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك فطائر التمر الملفوفة بالسمسم بكل سهولة بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.