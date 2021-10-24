عمل المنتو السعودي زي أشهر المطاعم بطريقة سهلة والطعم لا يقاوم وجبة سريعة وبسيطة

يعتبر المنتو السعودي من الوجبات الشهية والمحببة لدى الكثير من البلاد العربية خاصة بلاد آسيا وتتميز طريقة عمل المنتو السعودي بالسهولة واليسر فتعد من الأطباق البسيطة والسهلة وفي ذات الوقت مغذية جدًا لما يحتويه المنتو على العديد من المعادن والفيتامينات وكمية ممتازة من البروتين لأن من حشوات المنتو اللحم ويمكن حشوه بالكثير من الحشوات الأخرى، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل المنتو السعودي بكل سهولة ويسر والاستمتاع بالمذاق الشهي من مكونات موجودة في المنزل سوف تحضيري المنتو بكل سهولة ولن يأخذ وقت كثير مثل العديد من الأطباق أو الوجبات التي تحتوي على لحوم.

طريقة عمل المنتو السعودي

سوف يتم عمل المنتو السعودي خلال خطوتين هو تحضيرعجينة المنتو وتحضير الصوص وسيتم ذلك في خطوات بسيطة.

كوب واحد من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من الملح.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة خشن.

ربع ملقعة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمن.

كوب إلا ربع من الخل الأبيض.

أربع فصوص ثوم مفروم ناعم.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتين ونصف كبيرة من الماء.

نقوم أولاً بتحضير العجينة حيث نضع الدقيق والملح في وعاء. بعد ذلك نقوم بسكب الماء بالتدريج ونعجن جيدًا للحصول على عجينة متماسك. ثم نضع الوعاء جانبًا. بعد ذلك نحضر الحشو حيث نقوم بوضع مكونات الحشوة في وعاء وننكها بالبهارات ونخلطها معًا جيدًا. الآن يأتي دور تحضير الصلصة أو صوص المنتو حيث نخلط الخل الأبيض مع الثوم والفلفل والماء ونقلب جيدًا ثم نضع الوعاء جانبًا. نأخذ العجينة ونقوم بتقسيمها إلى كرات تكون متساوية في الحجم. ثم نفرد تلك الكرات براحة اليد للحصول على شكل دائري. نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من حشوة المنتو السعودي في وسط الدائري. ثم نقوم بإغلاقها بالشكل الذي نرغب به. نقوم بإعادة تلك الخطوات حتى ننتهي من كمية الحشوة والعجينة الموجودة لدينا. بعد ذلك احضري قدر البخار وضعي به لتر من الماء. ثم ضعي مصفاة البخار على القدر وادهنيها بالسمن ورصي بها المنتو. بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء واتركي المنتو ينضج على درجة حرارة مرتفعة لمدة ساعة إلا ربع. اخرجي المنتو وضعيه في طبق التقديم ورشي على الوجه الكمون وقديمه بجانب الصوص الخل الذي أعددناه.

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