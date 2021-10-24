فرد الشعر بالخميرة والزبادي لشعر ناعم وانسيابي.. بديل البروتين من الطبيعة

فرد الشعر بالخميرة من الوصفات الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة على الشعر، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات المغذية للشعر، وتعمل على فردة يصبح شبة الحرير، ويعد الشعر تاج المرأة التي يجذب الأنظار إليها، لذلك تهتم به باستمرار ليكون ذات شكل مميز، ويوجد العديد من الوصفات السهلة التي يمكن تطبيقها بالمنزل.

فرد الشعر بالخميرة

وصفة فرد الشعر بالخميرة من أكثر الوصفات التي تقدم حل سحري للعناية بالشعر، ويصبح ناعماً دون أي كيماويات التي تؤثر بشكل كبير على الشعر، وتسبب له ضرر بالغ، ومن بين هذه الوصفات كالتالي:

وصفة الماء والخميرة

يمكن معرفة العديد من الوصفات، واختيار الوصفة الأنسب لك، هذه الوصفة كما يلي:

وضع ثلاث معالق من الماء الدافئ، مضاف عليهم نصف كيس خميرة فورية، ويتم وضع المكونين معاً، ثم يتركهم عدة دقائق قبل الاستخدام.

يتم وضع هذا الخليط على الشعر، مع تدليك فروة الرأس، ويستمر وضعه لمدة 30 دقيقة، ثم عليك بشطف الشعر جيداً بالماء الدافئ.

خلط ثلاث معالق من الحليب، مضاف عليه نصف ملعقة من الخميرة، بالإضافة إلى ملعقة من العسل، يتم تركه لمدة ثلث ساعة.

يضاف إلى هذا الخليط صفار بيضة، ويتم وضعه على الشعر، ويغطى الشعر جيداً، ويترك عليه لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بعد ذلك جيداً باستخدام الماء والشامبو.

يجب غسل هذه الوصفة بالماء البارد نظراً لوجود بيض بها.

يتم وضع الزبادي مع الخميرة، ونبدأ في خلطهم جيداً، يتم وضعهم بعد ذلك على الشعر، وتوزيع هذا الخليط على جميع الشعر.

يجب وضع على الشعر غطاء بلاستيك، وتترك هذه الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ونصف ساعة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر، وتكرر مرة أسبوعياً.

وصفة العسل و الخميرة للشعروصفة الخميرة مع الزبادي للشعر

وبذلك نكون قدمنا في هذا المقال وصفات فرد الشعر بالخميرة بأسهل الطرق التي من الممكن تطبيقها في البيت بسهولة، وتعمل هذه الوصفات على تنعيم الشعر وتغذيته، وبالتالي لن تحتاجي إلى استخدام المواد الكميائية لفرد الشعر والتي تسبب تساقطه وحدث التصقفات به، ويضر الشعر أكثر من نفعه.