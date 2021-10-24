طريقة عمل قالب الخميرة البيرة في المنزل بمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة بكل بيت

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قالب الخميرة البيرة ، من الوصفات السهلة والبسيطة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها تحتوي علي العديد من الفوائد.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة.مكونات قالب الخميرة البيرة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة كبيرة مملوئة من العسل الأسود.
- كوب من الدقيق (٢١٠مل).
- كوب من الماء الدافئ (٢١٠مل).
- ربع ملعقة صغيرة من النشادر.
- كوب + ملعقتين من النشا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة في البيت وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط الماء الدافئ مع ملعقة العسل الأسود ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يذوب العسل تماما ويتجانس مع الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الخليط كقوام الطحينة.
- وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة ربع الملعقة الصغيرة من النشادر ونقلبهم جيدا مع الخليط.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق ويجب أن يكون البرطمان واسع بحيث يكون نصفه الآخر فارغ.
- بعد ذلك نقوم بلف البرطمان في فوطة ونضعه في مكان دافئ لمدة يومين أو ثلاثة حتي يختمر ويتضاعف حجمه ويحدث رغوة في أعلي البرطمان.
- وبعدما يخمر الخليط نقوم بصبه في إناء ونخلطه مع النشا حتي يقسو قوام الخميرة وتأخذ القوام المتعارف عليه.
- ونقوم بعد ذلك بتشكيل الخليط على شكل قالب ويمكننا الاحتفاظ به بعد ذلك ويكون جاهز للاستخدام وبالهناء مرحبا.
- كما أن الخميرة لها العديد من الفوائد سواء للجسم أو للبشرة.
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قالب الخميرة البيرة ، من الوصفات السهلة والبسيطة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها تحتوي علي العديد من الفوائد.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة.مكونات قالب الخميرة البيرة
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة كبيرة مملوئة من العسل الأسود.
- كوب من الدقيق (٢١٠مل).
- كوب من الماء الدافئ (٢١٠مل).
- ربع ملعقة صغيرة من النشادر.
- كوب + ملعقتين من النشا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة في البيت وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط الماء الدافئ مع ملعقة العسل الأسود ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يذوب العسل تماما ويتجانس مع الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح قوام الخليط كقوام الطحينة.
- وبعدما تختلط المكونات جيدا نقوم بإضافة ربع الملعقة الصغيرة من النشادر ونقلبهم جيدا مع الخليط.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخليط في برطمان زجاجي نظيف محكم الغلق ويجب أن يكون البرطمان واسع بحيث يكون نصفه الآخر فارغ.
- بعد ذلك نقوم بلف البرطمان في فوطة ونضعه في مكان دافئ لمدة يومين أو ثلاثة حتي يختمر ويتضاعف حجمه ويحدث رغوة في أعلي البرطمان.
- وبعدما يخمر الخليط نقوم بصبه في إناء ونخلطه مع النشا حتي يقسو قوام الخميرة وتأخذ القوام المتعارف عليه.
- ونقوم بعد ذلك بتشكيل الخليط على شكل قالب ويمكننا الاحتفاظ به بعد ذلك ويكون جاهز للاستخدام وبالهناء مرحبا.
- كما أن الخميرة لها العديد من الفوائد سواء للجسم أو للبشرة.
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