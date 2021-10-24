طريقة عمل قالب الخميرة البيرة في المنزل بمكونات بسيطة للغاية ومتوفرة بكل بيت

قالب الخميرة البيرة ، من الوصفات السهلة والبسيطة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير كذلك سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها تحتوي علي العديد من الفوائد.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة.

مكونات قالب الخميرة البيرة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقة كبيرة مملوئة من العسل الأسود.

كوب من الدقيق (٢١٠مل).

كوب من الماء الدافئ (٢١٠مل).

ربع ملعقة صغيرة من النشادر.

كوب + ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قالب الخميرة البيرة في البيت وطريقة تحضيرها كالتالي: