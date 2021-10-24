افضل الوصفات لتطويل الشعر وتكثيفه في شهر واحد فقط

اقوى وصفة لتطويل الشعر في شهر واحد فقط، كما نعلم ان الشعر هو جمال المرأه وعندما يبقى الشعر متقصف وهايش تعد تلك المشكلة الأكبر للالاف من النساء ومن هنا تبدا بعض السيدات في البحث عن طرق عديدة لتطويل الشعر وتكثيفه، لذلك اليوم نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني اقوى الخلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة، فتابع معي كيفية تحضير وتطبيق الخلطة.

اقوى وصفه لتطويل الشعر في شهر واحد

المكونات

ملعقتين كبيره من زيت الخروع

ملعقه كبيره من زيت اللوز.

الوصفه

تمزج جميع المكونات معا ثم يتم توزيع خليط الزيوت على الشعر مع الحرص على تدليك فرو الرأس لتغذيه البوصيلات، ثم يترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل ان يشطف بالماء البارد، تكرر تلك العمليه مرتين كل اسبوع والنتيجه مبهرة.

خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه باستخدام زيت النخاع

إلى من لم تجرب من قبل زيت النخاع الذي اثبت فعاليته المذهلة في تطويل وتكثيف الشعر وتغذيته ايضاً، اليك الوصفه التي ستحصلين من خلال اتباعها على افضل النتائج المطلوبه.

خذي كمية من زيت النخاع وقومي بتوزيعها على الشعر مع التدليك المستمر لمدة خمس دقائق ويترك لمدة ساعتين على الاقل قبل أن يشطف بالماء البارد، احرصي على تطبيق تلك الوصفه مرتين من كل اسبوع نتيجه فعاله.

خليط الزيوت لتطويل الشعر في اسبوع واحد فقط

اليكي الوصفة الأقوى مع خليط الزيوت الفعال في تطويل الشعر وتكثيفه ستحصلين على شعر لامع وجذاب، فقط اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت النخاع مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز و مزجهم جيدا ثم وزعي خليط الزيوت على شعرك ويترك لمدة ساعتين على الأقل قبل ان يغسل جيدا بالماء والشامبو على تكرار خلطة الزيوت مرة واحده من كل اسبوع لتغذيه وتقويه الشعر.

وصفة طبيعية لفرد وتطويل الشعر مع خل التفاح



مع وصفة خل التفاح ستجدين فرق واضح في طول شعرك حيث يحتوي خل التفاع على عدة عناصر تلعب دورا هاما في الحفاظ على الشعر التالف فقط مع مزج كوب واحد كبير من خل التفاح مع كوب من الماء ويطبق الخليط على الشعر للمدة ساعتين قبل أن يشطف بالماء والشامبو احرصي على تكرار تلك العملية مرتينمن كل أسبوع.