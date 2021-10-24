طريقة عمل تشيز كيك اللوتس الأصلي بدون فرن

يعتبر تشيز كيك اللوتس من أنواع الكيك المحبب التي يعشقها الكبار والصغار، وهي من أفضل وأسهل الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويرجع أصلها إلي اليونان حيث كانت تعد للتقديم في الحفلات والأفراح، ثم انتشرت بكثره في أمريكا وكثير من البلدان، ويمكنك تقديمها لأسرتك كوجبة خفيفة تمنح الجسم الطاقة بفضل مكوناتها الغنية من الجبن والكريمة والزبدة، بالإضافة إلي البسكويت، كما تتميز بمذاق وشكل رائع يجعلها مناسبة للتقديم في الحفلات وأعياد الميلاد، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لتحضير الحلويات لأطفالهم، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة الغير مضمونة المصدر، والتي قد تسبب بعض المشاكل الصحية لعدم ضمان جودة مكوناتها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل تشيز كيك اللوتس الأصلي بدون فرن.

تشيز كيك اللوتس من الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، كالتالي:-

علبة من بسكويت اللوتس السادة ( يمكن استبداله بأي بسكوت سادة )

علبة من بسكويت اللوتس السادة ( يمكن استبداله بأي بسكوت سادة ) 6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.

كوب كريمة خفق سائلة.

٣٥٠جرام جبن كريمي بدرجه حرارة الغرفة.

كوب من زبدة اللوتس.

نصف كوب سكر مطحون ( اختياري )

التزيين

نصف كوب من زبدة اللوتس المذابة.

رشة من البسكويت المطحون.

يتم تحضير تشيز كيك اللوتس بخطوات بسيطة وسريعة، كالتالي:-