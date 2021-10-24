طريقة عمل تشيز كيك اللوتس الأصلي بدون فرن

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يعتبر تشيز كيك اللوتس من أنواع الكيك المحبب التي يعشقها الكبار والصغار، وهي من أفضل وأسهل الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويرجع أصلها إلي اليونان حيث كانت تعد للتقديم في الحفلات والأفراح، ثم انتشرت بكثره في أمريكا وكثير من البلدان، ويمكنك تقديمها لأسرتك كوجبة خفيفة تمنح الجسم الطاقة بفضل مكوناتها الغنية من الجبن والكريمة والزبدة، بالإضافة إلي البسكويت، كما تتميز بمذاق وشكل رائع يجعلها مناسبة للتقديم في الحفلات وأعياد الميلاد، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لتحضير الحلويات لأطفالهم، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة الغير مضمونة المصدر، والتي قد تسبب بعض المشاكل الصحية لعدم ضمان جودة مكوناتها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل تشيز كيك اللوتس الأصلي بدون فرن.مكونات تشيز كيك اللوتس
تشيز كيك اللوتس من الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، كالتالي:-
- علبة من بسكويت اللوتس السادة ( يمكن استبداله بأي بسكوت سادة )
- 6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- كوب كريمة خفق سائلة.
- ٣٥٠جرام جبن كريمي بدرجه حرارة الغرفة.
- كوب من زبدة اللوتس.
- نصف كوب سكر مطحون ( اختياري )
التزيين
- نصف كوب من زبدة اللوتس المذابة.
- رشة من البسكويت المطحون.
يتم تحضير تشيز كيك اللوتس بخطوات بسيطة وسريعة، كالتالي:-
- نطحن البسكويت في محضرة الطعام، ثم نخلط البسكوت المطحون مع الزبدة جيداً.
- نضع البسكويت المطحون الممزوج بالزبدة في صينية مبطنة بورق زبدة، ثم نفرد طبقة البسكويت ونضغط عليها، ونتركها في الثلاجة لتتماسك.
- نخفق كريمة الخفق السائلة بالمضرب الكهربي على سرعة هادئة لمدة ١٠ دقائق، ثم ندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم نخفق الجبن الكريمي، وزبدة اللوتس، ونصف كوب سكر بالمضرب الكهربي على سرعة متوسطة، حتي نحصل على قوام ناعم وكريمي.
- نضيف خليط الكريمة السابق، ونستمر في الخفق حتي يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم نسكب الخليط على صينية البسكويت ونوزعه بشكل متساوي.
- نضع الصينية في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتماسك، ثم نزينها بزبدة اللوتس الذائبة وقليل من البسكويت المطحون، ونقدمها بألف صحة وعافية.
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يعتبر تشيز كيك اللوتس من أنواع الكيك المحبب التي يعشقها الكبار والصغار، وهي من أفضل وأسهل الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويرجع أصلها إلي اليونان حيث كانت تعد للتقديم في الحفلات والأفراح، ثم انتشرت بكثره في أمريكا وكثير من البلدان، ويمكنك تقديمها لأسرتك كوجبة خفيفة تمنح الجسم الطاقة بفضل مكوناتها الغنية من الجبن والكريمة والزبدة، بالإضافة إلي البسكويت، كما تتميز بمذاق وشكل رائع يجعلها مناسبة للتقديم في الحفلات وأعياد الميلاد، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة ومختلفة لتحضير الحلويات لأطفالهم، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة الغير مضمونة المصدر، والتي قد تسبب بعض المشاكل الصحية لعدم ضمان جودة مكوناتها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل تشيز كيك اللوتس الأصلي بدون فرن.مكونات تشيز كيك اللوتس
تشيز كيك اللوتس من الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، كالتالي:-
- علبة من بسكويت اللوتس السادة ( يمكن استبداله بأي بسكوت سادة )
- 6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- كوب كريمة خفق سائلة.
- ٣٥٠جرام جبن كريمي بدرجه حرارة الغرفة.
- كوب من زبدة اللوتس.
- نصف كوب سكر مطحون ( اختياري )
التزيين
- نصف كوب من زبدة اللوتس المذابة.
- رشة من البسكويت المطحون.
يتم تحضير تشيز كيك اللوتس بخطوات بسيطة وسريعة، كالتالي:-
- نطحن البسكويت في محضرة الطعام، ثم نخلط البسكوت المطحون مع الزبدة جيداً.
- نضع البسكويت المطحون الممزوج بالزبدة في صينية مبطنة بورق زبدة، ثم نفرد طبقة البسكويت ونضغط عليها، ونتركها في الثلاجة لتتماسك.
- نخفق كريمة الخفق السائلة بالمضرب الكهربي على سرعة هادئة لمدة ١٠ دقائق، ثم ندخلها الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم نخفق الجبن الكريمي، وزبدة اللوتس، ونصف كوب سكر بالمضرب الكهربي على سرعة متوسطة، حتي نحصل على قوام ناعم وكريمي.
- نضيف خليط الكريمة السابق، ونستمر في الخفق حتي يتجانس الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم نسكب الخليط على صينية البسكويت ونوزعه بشكل متساوي.
- نضع الصينية في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تتماسك، ثم نزينها بزبدة اللوتس الذائبة وقليل من البسكويت المطحون، ونقدمها بألف صحة وعافية.
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