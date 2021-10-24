هتبقي ملكة جمال.. معجزة كريم الفازلين والقهوة لتقشير البشرة وتفتيحها 5 درجات والتخلص من البقع السوداء نهائيا

معجزة كريم الفازلين والقهوة لتقشير البشرة، القهوة تعتبر مكون من المكونات الطبيعية والتي تعد مستعملة وبشكل كبير في المنازل باعتبارها واحدة من بين أهم المشروبات الأكثر شيوع في مجتمعنا المصري، ولكن الآن أصبح لها العديد من المهام الأخرى، وتلك المهام من أبرزها أنها تستخدم للعناية الفائقة بالجلد حيث يعد استخدامها في عمل الماسكات الخاصة بالبشرة تعتبر من أهم استخداماتها حيث أنها تعمل على التجديد للجلد وبشكل طبيعي وهذا ما يجعل مستوى النضارة للجلد عالي كما أن ماسكات القهوة تعمل على تحقيق أفضل عوامل الصحة للجلد وعن أهم وصفات التقشير التي تستخدم فيها القهوة نتحدث بالتفصيل فيما يلي من الفقرات القادمة.

معجزة كريم الفازلين والقهوة لتقشير البشرة

تلك الوصفة تعتب من أهم وأنجح الوصفات التي تعمل على التحسين من الخصائص للجلد كما أنها تعتبر المكون الرئيسي الذي يعمل على التحقيق للكثير من الفوائد الممنوحة للبشرة من حيث درجة الصفاء والنقاء لخلايا الجلد ويعد استعمال القهوة مع النشاء من بين أهم وأبرز الخلطات التي تساعد على التحسين من نعومة الجلد كما أنها خلطة مقشرة تمنح بياض الثلج للبشرة بالاستعانة بالآتي من المكونات:

ملعقة من مكون القهوة.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقتان من اللبن.

كيفية التحضير لتلك الخلطة:

هذا الخلطة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعمال لكل المكونات السابقة، والتي من الممكن أن يتم تقليبها بشكل مستمر إلى أن نحصل على الخليط الكريمي المعزز لجمال ونضارة البشرة، ومن خلال هذا الكريم يمكن أن تتجدد خلايا الجلد وفي أقل وقت ممكن.

كريم القهوة لتبيض البشرة

تلك الخلطة تعتبر أقوى الخلطات الطبيعية والتي يمكن من خلالها أن نقشر البشرة بشكل طبيعي وآمن حيث تعتبر أقوى الخلطات التي تعمل على الإزالة للتجاعيد بفضل احتوائها على الكثير من المكونات التي تعمل على شد الجلد ووقايته من الترهل.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من الفازلين.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير

تكون بعمل مزج كامل لكل المكونات ثم تقليبها بشكل جيد حتى نحصل على الخليط المميز ويمكن تطبيق هذا الخليط بشكل مستمر مرة كل أسبوع للحصول على نتائج جيدة.